21 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün 72 bin 555 kişinin testi pozitif çıkarken, 181 kişi de yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 77 BİN 555

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 416 bin 453 Kovid-19 testi yapıldı, 77 bin 555 kişinin testi pozitif çıkarken, 181 kişi ise hayatını kaybetti.

"MASKE KULLANIMINDA ISRAR EDİLMELİ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Omicron varyantının yayılma hızı dikkate alınarak maske kullanımında ısrar edilmelidir. Maske en pratik ve etkili korunma yöntemidir. Fakat kuralına uygun olarak, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalıdır. Maskenin koruyuculuğundan tam yararlanmak için özenli olun."