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    İçişleri Bakanlığı: 3 terörist daha teslim oldu

    İkna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 3 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.
    • İHA
    • 06.04.2021 - 15:06
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 15:29
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    İçişleri Bakanlığı: 3 terörist daha teslim oldu

    Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor.

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonuç veriyor.

    3 TERÖRİST DAHA ÖRGÜTTEN AYRILDI

    İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 3 PKK'lı teröristin daha  Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim olduğu duyuruldu.

    Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2017 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

    2021 BİLANÇOSU

    Böylelikle yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısı 45'e yükseldi.

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