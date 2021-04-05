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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile görüştü
Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, iki ülke arasındaki bölgesel meseleleri ele aldığı açıklandı.
- AA
- 05.04.2021 - 22:14
- Güncelleme : 05.04.2021 - 22:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
BÖLGESEL MESELELER ELE ALINDI
Erdoğan-Al Sani görüşmesinde, Türkiye-Katar ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı, bölgesel meseleler değerlendirildi.