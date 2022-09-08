AB Türkiye'yi lider düzeyindeki toplantıya çağırdı

Avrupa Birliği, AB Liderler Zirvesi öncesinde gerçekleştirmeyi planladığı Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı'na Türkiye dahil 17 ülkeyi davet etmeye hazırlanıyor.

Avrupa Birliği, savaş, ekonomi ve enerji krizleri için harekete geçti.

İçinde Türkiye'nin de bulunduğu 17 ülke, 6-7 Ekim tarihinde Çekya'nın başkenti Prag'a davet ediliyor.

AB, gayriresmi nitelikli AB Liderler Zirvesi öncesinde Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı'nı gerçekleştirmeyi planlıyor.

Toplantıya 27 AB üyesinin yanı sıra Türkiye, Batı Balkan ülkeleri Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova ve Bosna Hersek'in yanı sıra Norveç, Liechtenstein, İsviçre, İngiltere, İzlanda, Ukrayna, Gürcistan, Moldova, Ermenistan ve Azerbaycan, lider seviyesinde davet edilecek.

"Savaş, enerji krizi, ekonomi"

Toplantıda görüşülecek ana konular Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, enerji krizi ve ekonomik durum olacak.

Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurulmasını önerdiği Avrupa Siyasi Topluluğunun ilk toplantısı Prag'daki AB Zirvesi marjında 6 Ekim öğleden sonra ve akşam düzenlenecek.

Hemen ertesi gün de AB liderleri kendi zirve toplantılarında bir araya gelecek.

Yuvarlak masa toplantılarıyla sürdürülecek

6 Ekim'deki Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı açılış oturumuyla başlayacak ve yuvarlak masa toplantılarıyla devam edecek.

Toplantılarda güvenlik, istikrar, enerji, iklim, ulaştırma, ekonomi gibi başlıklarda birçok konu ele alınacak.

Liderler ikili görüşme yapacak

Liderlerin ikili görüşmeler yapması beklenen günün sonunda kapanış yemeği verilecek.

"Kapsayıcı süreç"

Macron, Ukrayna'nın AB üyeliğinin yıllar süreceğini belirterek Ukrayna gibi AB ile aynı değerleri paylaşan ülkelerin üye olmak yerine "Avrupa Siyasi Topluluğu" çatısı altında birleşebileceği yönünde öneri getirmişti.

AB yetkilileri Avrupa Siyasi Topluluğunu, hem AB hem de üçüncü ülkelerin sahipliğinde "kapsayıcı bir süreç" olarak tanımlıyor.

Bunun AB genişlemesinin veya AB politikalarının yerine geçecek bir oluşum olmadığı vurgulanıyor.