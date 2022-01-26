Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Tabiat Parkı'nın karla kaplanan manzaraları havadan görüntülendi.

Bolu'da bulunan dört mevsim ayrı güzellikler sunan Abant Gölü Tabiat Parkı'nda, yaklaşık 10 gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

Bölgede İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması sürüyor.

ABANT GÖLÜ'NÜN YÜZEYİ BUZ TUTTU

Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesinin ardından tabiat parkında bulunan gölün yüzeyi buz tuttu.

Yetkililer, günübirlik ya da konaklamak için bölgeye gelen tatilcileri buz tutan gölün yüzeyine çıkmamaları için uyarıyor.

Abant Gölü'nden kar manzaraları ViDEO

KARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Bölgede İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması sürüyor.