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    Abant Gölü'nden kar manzaraları

    Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Tabiat Parkı'nın karla kaplanan manzaraları havadan görüntülendi.
    • AA
    • 26.01.2022 - 10:26
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 10:37
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    Abant Gölü'nden kar manzaraları

    Bolu'da bulunan dört mevsim ayrı güzellikler sunan Abant Gölü Tabiat Parkı'nda, yaklaşık 10 gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

    Bölgede İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması sürüyor.

    ABANT GÖLÜ'NÜN YÜZEYİ BUZ TUTTU

    Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesinin ardından tabiat parkında bulunan gölün yüzeyi buz tuttu.

    Yetkililer, günübirlik ya da konaklamak için bölgeye gelen tatilcileri buz tutan gölün yüzeyine çıkmamaları için uyarıyor.

    Abant Gölü'nden kar manzaraları ViDEO

    KARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

    Bölgede İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması sürüyor.

    Abant Gölü nden kar manzaraları #1

    Abant Gölü nden kar manzaraları #2

    Abant Gölü nden kar manzaraları #3

    Abant Gölü nden kar manzaraları #4

    Abant Gölü nden kar manzaraları #5

    Abant Gölü nden kar manzaraları #6


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