ABB'ye konser soruşturmasında 14 kişi adliyeye sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) konser soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade veriyor.

Zanlıların, ifade işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edilmeleri bekleniyor.

SORUŞTURMA GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin, 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 23 Eylül Salı günü düzenlenen operasyonda; eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B., eski ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili/eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.E., eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z., eski ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A.A.Ç, ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C.A., ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K.B., Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon şirketi sahibi O.E., Universe Production Organizasyon şirketi sahibi S.E., Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm şirketi ortakları K.A. ve S.Ç., Gurudan Turizm Danışmanlık Organizasyon şirketi ortağı A.A., Yalınayak Gıda Organizasyon Turizm şirketi ortakları E.D. ve L.E. ve 1 belediye çalışanı olmak üzere 14 kişi gözaltına alındı.