ABD Başkanı Trump: Erdoğan çok güçlü bir lider

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın harika ve çok güçlü bir lider olduğunu belirten ABD Başkanı Donald Trump, "Anlaşmanın gerçekleşmesi için son derece yoğun çaba harcıyor. Hamas da ona büyük saygı duyuyor" ifadelerini kullandı.

Yayınlama Tarihi: 06.10.2025 23:51
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te Gazze'de ateşkes planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, "Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile görüştüm. O harika ve çok güçlü biri. (Gazze'de) Bu anlaşmanın gerçekleşmesi için çok büyük çaba sarf ediyor. Hamas da ona büyük saygı duyuyor" ifadesini kullandı.

"HERKES BİZİM TARAFIMIZDA"

Gazze'de ateşkes planının hayata geçirilebilmesi noktasında Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin çok önemli katkılar yaptığına işaret eden Trump, "Herkes bizim tarafımızda" diye konuştu.

"BU ANLAŞMAYI YAPACAĞIZ"

Trump, halen Mısır'da devam eden görüşmelerin iyi gittiğini belirterek, "Bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum. Evet, eminim bu anlaşmayı yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Trump, İsrail'in de bu planı çok olumlu karşıladığını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin pozitif geçtiğini ve anlaşmanın hayata geçeceğine inandığını kaydetti.

