ABD Büyükelçiliği'ne Yeniden Refah'tan tepki

DHA

ABD Ankara Büyükelçiliği binasına LGBT bayrağı asıldı.

Elçiliğin Twitter'daki hesabından binaya asılan bayrağın fotoğrafı ile birlikte paylaşılan mesajda; 1 Haziran'ın, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve dünya genelinde eşit hak arayışının hatırlandığı 'Onur Ayı'nın başlangıcı olduğu hatırlatıldı.

Bildiride "Amerika Birleşik Devletleri, zorlu bir küresel görev olarak insan haklarını ve temel özgürlükleri herkes için geliştirme taahhüdünün merkezinde yer almayı sürdüren LGBT bireylere karşı şiddete, kriminalizasyona, ayrımcılığa ve damgalamaya son verilmesini savunmaya devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, ABD Büyükelçiliği'nin binasına LGBT bayrağı asılmasına tepki gösterdi.

Bekin, yazılı açıklamasında, Dışişleri Bakanlığı yetkililerini konuyla ilgili harekete geçmeye çağırarak şöyle dedi:

Her yıl Haziran ayında düzenlenen 'LGBTI+ Onur Ayı' başlangıcı dolayısıyla, Batı’da insan hakları ve temel özgürlüklere dayandırılmaya çalışılan sözde 'eşit hak arayışı' kılıfı adı altında ABD Ankara Büyükelçilik binasına LGBT sapkınlığı bayrağının asılması kabul edilebilir bir durum değildir. ABD ile nezdinde bulundukları ve akredite edildikleri Türkiye Cumhuriyeti arasında dostluk ilişkileri kurulması ve siyasi, askeri, ekonomik, kültürel, bilimsel ve diğer alanlardaki ilişkilerin ve iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla faaliyet göstermesi gereken ABD Büyükelçiliğinin görev, yetki anlayış ve tanımının dışına çıkarak LGBT sapkınlığı bayrağının asılması kabul edilebilir bir durum değildir. ABD Büyükelçiliği'nin yabancı misyon görev anlayışıyla tezatlık oluşturan bu yaklaşımı, milletimizin aile yapısı, inanç, manevi değerler manzumesine ve insanlık onuruna kötü örnek oluşturacak niteliktedir. Bu konuyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti nezdinde akredite edilen ABD Büyükelçisi'nin görev alanı dışına çıkarak toplumun ahlaki yapısını bozmaya yönelik olan bu yaklaşımının, Dışişleri yetkilileri tarafından behemehal resen incelenerek ve bunun sonucu olarak ABD Büyükelçisi'nin derhal bakanlığa çağırılıp gerekli nota verilmesinin büyük zaruret olduğunu ifade etmek isteriz.