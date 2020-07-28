ABD, 'Osman Kavala serbest kalsın' dedi, sert tepki aldı

ABD'nin, Osman Kavala'nın serbest kalması yönündeki çağrılarına, Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy cevap verdi. Aksoy, kimsenin Türk yargısına emir veremeyeceğinin altını çizdi.

İş adamı Osman Kavala, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, ''siyasal veya askeri casusluk'' suçundan tutuklanmıştı.

Osman Kavala'nın tutukluluk süresinin 1000 günü aşmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı Cale Brown, Kavala'nın tutukluluğu ile ilgili açıklama yaptı.

ABD, KAVALA'NIN SERBEST BIRAKILMASI İÇİN ÇAĞRI YAPTI

Brown'un "Türkiye’yi, adalet ve hukukun üstünlüğüne yönelik kendi taahhüdünü yerine getirmeye ve Osman Kavala’yı serbest bırakmaya, Kavala’nın davasının adil, şeffaf ve hızlı şekilde çözüme kavuşturulması için gayret göstermeye çağırıyoruz.” açıklamasının ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'ye cevap verdi.

"HİÇBİR DEVLET VEYA HİÇ KİMSE TÜRK MAHKEMELERİNE YARGI SÜREÇLERİ HAKKINDA EMİR VEREMEZ"

ABD'nin Dışişleri Bakanlığı’nın Osman Kavala’nın tutukluluğunun sonlandırılması çağrısı yapmasının hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığının altını çizen Aksoy, “Osman Kavala hakkında devam eden bir yargı süreci mevcuttur. Bağımsız mahkemeler tarafından yürütülen bu sürece herkes saygı duymak zorundadır. Nitekim adı geçen hakkında geçtiğimiz Şubat ayında bir beraat kararı verilmiş olup, elde edilen yeni deliller çerçevesinde halihazırda başka bir suçtan tutuklu bulunmaktadır.

Konu FETÖ elebaşının ülkemize iadesine geldiğinde hukuki süreçleri bahane gösteren, keza, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’yı herhangi bir dava süreci başlamadan aylarca tutuklu tutanların ülkemizde devam eden bir davaya bu denli müdahalesi çelişkilidir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez.” ifadelerini kullandı.