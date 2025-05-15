ABD, Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da buluşacak

AA & Ensonhaber

Türkiye, yarın İstanbul’da dünya kamuoyunun dikkatle izlediği önemli diplomatik temaslara ev sahipliği yapacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun liderlik ettiği Amerikan heyeti, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov’un başkanlığındaki Ukrayna heyeti ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı Vladimir Medinskiy'in yönettiği Rus heyetiyle bir araya gelecek.

RUS VE UKRAYNA ARASINDA 3 YIL SONRA İLK DİYALOG

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, heyetler İstanbul’da barış sürecine dair olası müzakere zeminini değerlendirmek üzere temaslarda bulunacak. Özellikle Rus ve Ukrayna taraflarının üç yıl aradan sonra ilk kez aynı masa etrafında bir araya gelmeye hazırlanması, sürecin ciddiyetine işaret ediyor.

PUTİN, ERDOĞAN'DAN ARABULUCU OLMASINI İSTEMİŞTİ

Görüşmelerin zeminini, 11 Mayıs’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yaptığı çağrı oluşturuyor. Putin, daha önce kesintiye uğrayan doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz biçimde 15 Mayıs itibarıyla yeniden başlatılmasını önermiş ve bu sürecin Türkiye'nin arabuluculuğunda İstanbul’da gerçekleşmesini talep etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu çağrıya sıcak yaklaşmış, böylece diplomatik sürecin yeniden canlandırılması için İstanbul devreye alınmıştı.

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UKRAYNA'DAN OLUMLU YANIT

Ukrayna yönetimi ise Putin’in önerisine olumlu yanıt vererek masaya dönmeye hazır olduklarını bildirmişti. Bu gelişme, uluslararası toplum tarafından da memnuniyetle karşılanmış, özellikle Avrupa başkentlerinden sürece destek mesajları gelmişti.

BAKAN FİDAN, RUS HEYETİ İLE GÖRÜŞTÜ

Bu akşam ise sürecin ilk adımı atıldı. Bakan Fidan ile Medinskiy başkanlığındaki Rus heyet, İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde ön görüşmeler için bir araya geldi. Kaynaklara göre, görüşme planlandığı gibi başladı ve taraflar müzakere ortamının çerçevesini oluşturmak üzere görüş alışverişinde bulunuyor.

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TÜRKİYE, 3 YIL SONRA YENİDEN ARABULUCU

Yarın gerçekleşecek üçlü temaslar, diplomatik çevrelerce uzun süredir devam eden savaşın sona ermesi için "önemli bir eşik" olarak değerlendiriliyor. Türkiye’nin arabuluculuk rolünü yeniden üstlenmesi ve taraflar arasında doğrudan diyaloğun başlaması, bölgedeki gerginliğin düşürülmesine yönelik umutları artırmış durumda.