ABD yönetimi, Colorado eyaletine göçmenlik yasalarını engellediği gerekçesiyle dava açtı

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ABD basınında çıkan haberlere göre, ABD Adalet Bakanlığı, Colorado eyaleti ve eyaletin en kalabalık kenti Denver'deki yerel yönetimlerin federal göçmenlik otoriteleriyle işbirliğini sınırlayan yasayı kabul etmesinin, ABD Anayasası'nı ihlal ettiğini öne sürdü.

Adalet Bakanlığı tarafından federal mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Colorado Valisi Jared Polis, Denver Belediye Başkanı Mike Johnston ve Colorado Başsavcısı Phil Weiser davalı olarak yer aldı.

YASALARI ENGELLEDİĞİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Dava dilekçesinde, eyalet ve kent yönetiminin bu politikasının, federal göçmenlik yasalarının uygulanmasını engellediği gerekçe gösterildi.

BAKANLIK SINIR DIŞI UYGULAMALARINDA DESTEK TALEP EDİYOR

ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), ABD genelinde göçmenlik yasalarını uygularken özellikle kitlesel sınır dışı uygulamaları için eyalet ve yerel kolluk kuvvetlerinin desteğini talep ediyor.

Bu kapsamda, yerel kolluk güçlerince gözaltına alınan kişilerin ICE'ye bildirilmesi ve federal görevliler gelene kadar gözaltı merkezlerinde tutulmaları isteniyor.

TRUMP YÖNETİMİNİN GÖÇMENLERE YÖNELİK POLİTİKALARI

Trump, 20 Ocak'taki yemin töreninin ardından, ABD'de doğan göçmen çocuklarına otomatik vatandaşlık sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını ve bu hakkı tanıyan Anayasa'nın 14. ek maddesinin yeniden yorumlanması gerektiğini belirtmişti.

Sınırdaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini söyleyen Trump, ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın kaldırıldığını duyurmuştu.

Başkan Trump, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı da almıştı.