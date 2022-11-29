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    ABD'den terör örgütüne kan ve plazma bağışı

    ABD'den terör örgütüne kan ve plazma bağışı

    Terör örgütüne yönelik başlatılan Pençe-Kılıç harekatının ardından ABD, PKK/YPG bağlantılı Suriye Demokratik Güçlerine (SDG)kan ve plazma bağışında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 09:39
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    Türkiye, güvenli sınır hattını genişletmek için geçtiğimiz günlerde Irak ve Suriye'nin kuzeyine Pençe-Kılıç operasyonu başlattı.

    Yapılan harekatta çok sayıda terörist öldürüldü, terör yuvaları teker teker imha edildi.

    Terör örgütüne kan ve plazma bağışı yaptılar

    Türkiye'nin hain terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik mücadelesi sürerken, NATO müttefiki ABD'ye dair skandal bir görüntü paylaşıldı.

    ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, PKK/YPG/PYD bağlantılı Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) kan ve plazma bağışında bulundu.

    'Desteğimiz devam edecek' mesajı

    Bağışta bulunulduğu anlardan bir kare ise sosyal medya hesabında paylaşıldı.

    O paylaşımda ABD tarafından "SDG ortaklarına" 20 ünite kan ve plazma verildiği bilgisi yer aldı. Açıklamada ayrıca ABD'nin desteğinin devam edeceğinin yanı sıra iş birliği mesajı da verildi.

    ABD den terör örgütüne kan ve plazma bağışı #1

    ABD den terör örgütüne kan ve plazma bağışı #2


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