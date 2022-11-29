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ABD'den terör örgütüne kan ve plazma bağışı
Terör örgütüne yönelik başlatılan Pençe-Kılıç harekatının ardından ABD, PKK/YPG bağlantılı Suriye Demokratik Güçlerine (SDG)kan ve plazma bağışında bulundu.
- Haber Merkezi
- 29.11.2022 - 09:39
Türkiye, güvenli sınır hattını genişletmek için geçtiğimiz günlerde Irak ve Suriye'nin kuzeyine Pençe-Kılıç operasyonu başlattı.
Yapılan harekatta çok sayıda terörist öldürüldü, terör yuvaları teker teker imha edildi.
Terör örgütüne kan ve plazma bağışı yaptılar
Türkiye'nin hain terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik mücadelesi sürerken, NATO müttefiki ABD'ye dair skandal bir görüntü paylaşıldı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, PKK/YPG/PYD bağlantılı Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) kan ve plazma bağışında bulundu.
'Desteğimiz devam edecek' mesajı
Bağışta bulunulduğu anlardan bir kare ise sosyal medya hesabında paylaşıldı.
O paylaşımda ABD tarafından "SDG ortaklarına" 20 ünite kan ve plazma verildiği bilgisi yer aldı. Açıklamada ayrıca ABD'nin desteğinin devam edeceğinin yanı sıra iş birliği mesajı da verildi.