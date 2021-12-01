Euro
15.1294
-2.56%
Dolar
13.3441
-2.39%
Altın
773.76
-0.64%
Borsa
1.81
0%
Bitcoin
755.515
3.92%
BTXN Coin
50.77
-3.36%
5ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 5 C
    ABD'nin Kaliforniya eyaletinde mağazalar kendi güvenlik önlemini aldı

    ABD'nin Kaliforniya eyaletinde mağazalar kendi güvenlik önlemini aldı

    Yaklaşık 2 haftadır yağma olaylarının sürdüğü eyalette, ABD polisi güvenliği sağlayamamasından mağazalar kendi başının çaresine baktı.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2021 - 09:42
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 09:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    ABD yine yağma olaylarıyla dünya kamuoyunun gündeminde...

    Özellikle Kaliforniya eyaletinde  19 Kasım’da başlayan yağma olayları, lüks mağaza zincirlerini canından bezdirdi.

    Yağmacılar mağaza çalışanına saldırarak binlerce dolarlık ürünleri çalarken polis, eyaletteki şiddet ve yağma olaylarının bağlantısının henüz kanıtlanmadığını ve gözaltı olmadığını bildirdi.

    MAĞAZALAR KENDİNİ KORUMAYA ALDI

    Güvenlik güçlerinden umudu kesen mağazalar ise kendi güvenlik önlemlerini almak durumunda kaldı.

    Eyalette son olarak, dünyanın en gelişmiş şehirlerinden biri gösterilen San Francisco'nun son halini görenler şaşırdı.

    Mağazalar  bloklarla yağmalara karşı önlem alırken, özel güvenlik sayılarında da artışa gitti.

    ABD'ni Kaliforniya eyaletinde  mağazalar kendi güvenlik önlemini aldı VİDEO

    ABD nin Kaliforniya eyaletinde mağazalar kendi güvenlik önlemini aldı #1

    ABD nin Kaliforniya eyaletinde mağazalar kendi güvenlik önlemini aldı #2

    ABD nin Kaliforniya eyaletinde mağazalar kendi güvenlik önlemini aldı #3

    ABD nin Kaliforniya eyaletinde mağazalar kendi güvenlik önlemini aldı #4

    ABD nin Kaliforniya eyaletinde mağazalar kendi güvenlik önlemini aldı #5

    ABD nin Kaliforniya eyaletinde mağazalar kendi güvenlik önlemini aldı #6

    ABD nin Kaliforniya eyaletinde mağazalar kendi güvenlik önlemini aldı #7

    ABD nin Kaliforniya eyaletinde mağazalar kendi güvenlik önlemini aldı #8

    ABD nin Kaliforniya eyaletinde mağazalar kendi güvenlik önlemini aldı #9

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir