ABD'nin Kaliforniya eyaletinde mağazalar kendi güvenlik önlemini aldı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde mağazalar kendi güvenlik önlemini aldı

Yaklaşık 2 haftadır yağma olaylarının sürdüğü eyalette, ABD polisi güvenliği sağlayamamasından mağazalar kendi başının çaresine baktı.

ABD yine yağma olaylarıyla dünya kamuoyunun gündeminde...

Özellikle Kaliforniya eyaletinde 19 Kasım’da başlayan yağma olayları, lüks mağaza zincirlerini canından bezdirdi.

Yağmacılar mağaza çalışanına saldırarak binlerce dolarlık ürünleri çalarken polis, eyaletteki şiddet ve yağma olaylarının bağlantısının henüz kanıtlanmadığını ve gözaltı olmadığını bildirdi.

MAĞAZALAR KENDİNİ KORUMAYA ALDI

Güvenlik güçlerinden umudu kesen mağazalar ise kendi güvenlik önlemlerini almak durumunda kaldı.

Eyalette son olarak, dünyanın en gelişmiş şehirlerinden biri gösterilen San Francisco'nun son halini görenler şaşırdı.

Mağazalar bloklarla yağmalara karşı önlem alırken, özel güvenlik sayılarında da artışa gitti.

ABD'ni Kaliforniya eyaletinde mağazalar kendi güvenlik önlemini aldı VİDEO