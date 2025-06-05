ABD'nin teklifine Rusya'dan yanıt: Görüşmelerin tek adresi İstanbul

Haber Merkezi

Rusya, Ukrayna ile müzakerelere İstanbul dışında başka kentlerde devam edilmesi önerisine kapıyı kapattı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, "İstanbul'da halihazırda belirli bir iletişim tecrübesi birikti. Bu nedenle yeni bir mekân seçme meselesi tamamen gündem dışı" şeklinde konuştu.

Vatikan'ın olası ev sahipliğine ilişkin soru üzerine Gruşko, "(Alternatif mekan önerilerinin) Üzerinde düşünmeye bile değmez" ifadesini kullandı.

ABD'DEN VATİKAN TEKLİFİ

ABD, 16 Mayıs'ta İstanbul'da yapılan ilk tur görüşmelerden sonra müzakerelere Vatikan'da devam edilmesini önermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Vatikan için 'her iki tarafın da gitmekte rahat hissedeceği bir yer' derken ABD Başkanı Donald Trump da Vatikan'ın ev sahipliği ile ilgilendiğini söylemişti.

Rusya ve Ukrayna heyetleri son olarak 2 Haziran'da yine İstanbul'da bir araya geldi.

Ukrayna tarafı 20-30 Haziran tarihleri arasında üçüncü tur görüşmeleri önerdi.