Abdulkadir Uraloğlu: 23 yılda Tunceli'nin altyapısına 20 milyar liralık yatırım yaptık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu, Vali Şefik Aygöl ile birlikte sabah saatlerinde gençlerle merkez Mameki Parkı'nda bir araya geldi.

Bakan Uraloğlu ve beraberindekiler, doğa yürüyüşü yaptı.

Uraloğlu, ardından Singeç Köprüsü'nde düzenlenen açılış törenine katıldı.

Törende Vali Şefik Aygöl, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ile kurum amirleri ve vatandaşlar yer aldı.

"HER İLÇESİ EŞSİZ COĞRAFYANIN FARKLI BİR YÖNÜNÜ GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR"

Törende konuşan Bakan Uraloğlu, kentte dev yatırımların hayata geçirildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

Tunceli, el değmemiş doğası, Munzur ve Pülümür çaylarının hayat verdiği vadileri, Keban Baraj Gölü'nün büyüleyici maviliği ve dağlarının görkemiyle adeta bir doğa ve kültür hazinesi.



Tarihi ve doğal zenginlikleriyle Anadolu'nun en özel köşelerinden biri olan Tunceli, doğu ile batı arasında bir köprü, kültürlerin buluşma noktasıdır. Her bir ilçesi, bu eşsiz coğrafyanın farklı bir yönünü gözler önüne seriyor.

"TURİSTLERİN AKININA UĞRAYAN BİR TURİZM CENNETİNE DÖNÜŞTÜ"

Hamdolsun bugün terörün gölgesinin kalkmasıyla birlikte de Tunceli, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan bir turizm cennetine dönüştü.



Munzur Vadisi’nin uluslararası standartlardaki rafting parkuru, Munzur Gözeleri, Kırkmerdiven Şelalelerinin çağlayan suları, Keban Baraj Gölü'nün maviliği, sakinliği ve görsel ihtişamı huzur arayanları kendine çekiyor.

"TUNCELİ'DE DEV YATIRIMLAR HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Özetle bu doğal ve kültürel zenginlikleriyle Tunceli, her geçen gün turizmde yeni bir çığır açıyor, yerli ve yabancı ziyaretçilerin büyük beğenisini topluyor.



Bizler de bu potansiyelin farkındayız elbette Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Tunceli'nin ulaşım ağını güçlendirmek, ekonomik, sosyal ve turistik potansiyelini artırmak için dev yatırımlar hayata geçiriyoruz.

"SON 23 YILDA TUNCELİ'NİN ALTYAPISINA 19,4 MİLYON TL YATIRIM YAPTIK"

Açılışı yapılan yol ve köprüyle yollarda güven ve konfor oluştuğunu belirten Bakan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

Son 23 yılda Tunceli'nin ulaşım ve haberleşme altyapısına 19 milyar 494 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 2 kilometreden 48 kilometreye çıkardık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı (BSK) yolu yoktu.



58 kilometre BSK kaplamalı yol ile Tuncelilileri yollarda güven ve konforla tanıştırdık. Tunceli Şehir Geçişi, Elazığ - Bingöl Ayrımı- Tunceli Yolu, Çemişgezek Geçişi ve Pertek Çevre Yolu gibi önemli karayolu projelerini tamamladık.

"TUNCELİ'YE 3 BÜYÜK MÜJDEYLE GELDİK"

Bugün de Tunceli'ye üç büyük müjdeyle geldik; Pertek-Hozat İl Yolu ve Singeç Köprüsü, Pertek-Tunceli İl Yolu ve Çemişgezek-Feribot İskelesi Ayrım-(Hozat-Pertek) Ayrım İl Yolu'nun açılışlarını gerçekleştirmenin heyecanını ve gururunu yaşıyoruz.



Pertek-Hozat İl Yolu ve Singeç Köprüsü projesinde, 40 kilometrelik mevcut yolu 6 kilometre kısaltarak 34 kilometre uzunluğunda sathi kaplamalı tek yol standardında yeniden inşa ettik. Murat Nehri geçişini, 472 metre uzunluğundaki Singeç Köprüsü'yle sağladık.

"MURAT NEHRİ GEÇİŞİNİ 6 KM KISALTTIK"

Bildiğiniz üzere 1937'de hizmete giren ilk Singeç Köprüsü, 1974'te Keban Baraj Gölü suları altında kalmış ve ulaşım 1968'de inşa edilen ikinci Singeç Köprüsü ile sağlanmıştı.



Şimdi ise üçüncü Singeç Köprüsü ve varyant projesi ile Murat Nehri geçişindeki ulaşım standardını yükselttik, geçiş süresini 4'te 1'e düşürdük ve yolu 6 kilometre kısalttık.

"50 DAKİKALIK SEYAHAT SÜRESİNİ 25 DAKİKAYA İNDİRDİK"

Mevcut 6-7 metrelik yol platformunu 10 metreye genişlettik, yatay ve düşey standartları artırarak duruş ve görüş mesafelerini iyileştirdik.



Bu projeyle Pertek, Hozat, Ovacık ve Çemişgezek ilçeleri arasındaki trafik güvenliğini ve seyahat konforunu artırdık. Böylece bu güzergahtaki 50 dakikalık seyahat süresini yarı yarıya 25 dakikaya indirdik.

"TUNCELİ'Yİ ELAZIĞ'A BAĞLAMASI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR YATIRIM OLDU"

Yapılan yeni yollarla vatandaşların can ve mal güvenliğinin arttırıldığını ifade eden Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

Şehrimizin kuzey-güney aksında stratejik bir güzergah olarak modernize ettiğimiz Pertek-Tunceli İl Yolu da Tunceli'yi Pertek üzerinden Elazığ'a bağlaması açısından çok önemli bir yatırım oldu.



Elazığ Feribot İskelesi Kavşağı'ndan başlayan 44,2 kilometrelik bu yolu, 7,4 kilometresi 2x2 şeritli bölünmüş yol, 36,8 kilometresi tek yol standardında, tırmanma şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamayla inşa ettik.

"60 DAKİKALIK YOLU 35 DAKİKAYA İNDİRDİK"

Yolu, Kovancılar-Tunceli Devlet Yolu'na köprülü kavşakla bağladık. Dalgalı ve dağlık arazi yapısına rağmen, yatay ve düşey standartları yükselttik, platform genişliğini ve görüş mesafesini artırdık. Keban Baraj Gölü geçişini feribotla sağlayan bu yolumuz, Elazığ-Kovancılar-Tunceli güzergahına göre 60 kilometre daha kısa bir alternatif sunuyor.



Özellikle ağır taşıt trafiğinin tercih ettiği bu güzergahta, yerleşim yerlerinin Tunceli ve diğer illerle erişimini kolaylaştırdık, can ve mal güvenliğini artırdık. Çetin kış şartlarında 7/24 hizmet verecek bu yolla, doğa ve kültür turizmini destekleyerek bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine de katkı sağladık. Bu projeyle 60 dakikalık seyahat süresini 35 dakikaya indirdik.

"KONFORLU VE GÜVENLİ BİR SEYAHAT İMKANI SUNDUK"

Bakan Uraloğlu, hayata geçirilen projelerle yıllık 519 milyon lira tasarruf sağlanacağını, karbon emisyonunun da 3 bin 750 ton azaltılacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

Açılışını gerçekleştirdiğimiz bugünkü son projemiz olan Çemişgezek-Feribot İskelesi Ayrımı (Hozat-Pertek Ayrımı) İl Yolunu da 23,7 kilometrelik sathi kaplamalı tek yol standardında bir yol inşa ettik. Pertek-Hozat-Çemişgezek Ayrım Kavşağı'ndan başlayan bu yolumuz, Çemişgezek Feribot İskelesi ayrımına kadar uzanıyor.



Bu projemizle yatay ve düşey standartları yükselterek görüş mesafesini artırdık, konforlu ve güvenli bir seyahat imkanı sunduk.

"41 DAKİKALIK SEYAHAT SÜRESİNİ 20 DAKİKAYA İNDİRDİK"

Mevcut 27 kilometrelik yolu 3,3 kilometre kısalttık ve 41 dakikalık seyahat süresini 20 dakikaya indirdik. Hiç şüphesiz bu yolumuz da bölgenin ekonomik canlılığını, kültürel bütünleşmesini ve turizm potansiyelini güçlendirecektir. Hayırlı uğurlu olsun.



Bu üç stratejik projeyle, Tunceli'nin ulaşım altyapısının önemli bir bölümünü çağın gereksinimlerine uygun bir şekilde modernize ettik; doğa ve kültür turizminin can damarlarını güçlendirerek bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınma hamlesine güçlü bir ivme kazandırdık.

"YILLIK 519 MİLYON LİRALIK DEV BİR TASARRUF SAĞLANACAK"

Bu projelerimizle toplamda, zamandan 456 milyon lira, akaryakıttan 63 milyon lira olmak üzere yıllık 519 milyon liralık dev bir tasarruf sağlarken, karbon emisyonlarını 3 bin 750 ton azaltarak Tunceli'nin büyüleyici doğasını koruma altına aldık.



Böylece, sürdürülebilir bir doğa turizmi vizyonuyla, gelecek nesillere daha yaşanabilir, daha yeşil bir Tunceli mirası bırakma yolunda da kararlı bir adım attık.

"TUNCELİ'Yİ DAHA GÜÇLÜ BİR GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ"