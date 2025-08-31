Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Türkiye'de 5G internet dönemi başlıyor

Türkiye, hızlı internete kavuşmaya hazırlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesinin 16 Ekim'de gerçekleştirileceğini duyurdu.

İŞLETMECİLER NİSAN 2026'DA SUNMAYA BAŞLAYACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 Ekim'de gerçekleştirilecek 5G ihalesinin ardından işletmecilerin 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmetini sunmaya başlayacaklarını belirtti.

Bakan Uraloğlu, "Toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle toplam 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek.

30 Nisan 2029'dan itibaren işletmecilerimiz, her yıl elde ettikleri cirolarının yüzde 5'ini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) ödeyecek, yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042'ye kadar geçerli olacak" dedi.

"TOPLAM 11 FARKLI FREKANS PAKETİ İŞLETMECİLERE TESLİM EDİLECEK"

Uraloğlu, ihaleye yalnızca Türkiye'de halihazırda GSM, IMT-2000/UMTS ve IMT yetkilendirmesi bulunan işletmecilerin katılabileceğini belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Süreç mevcut işletmecilerle ilerleyecek. 700 MHz ve 3.5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle toplam 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek.



İşletmecilerimiz de ihaleye ayrı ayrı girecek ve kendi stratejilerine göre en uygun ve en fazla frekans bandını almak için yarışacaklar. İşletmeciler, frekans ücretini 3 eşit taksitte ödeyebilecek. İhale için şartname bedeli ise 1 milyon lira olarak belirlendi.

İŞLETMECİLER CİROLARIN YÜZDE 5'İNİ BTK'YA ÖDEYECEK

Bakan Uraloğlu, mevcut mobil şebeke yetkilendirmelerinin 30 Nisan 2029 tarihinde sona ereceğini hatırlatarak, "Söz konusu tarih itibarıyla mevcut yetkilendirmeler sona erecek ve bu tarihten sonra işletmecilerimizin altyapı ve hizmetleri, yeni yapılacak ihale kapsamında sunulacak yetkilendirme rejimine tabi olacak.

Bu tarihten itibaren işletmecilerimiz, her yıl elde ettikleri cirolarının yüzde 5'ini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuza ödeme yükümlülüğü altında olacak. Yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042'ye kadar geçerli olacak" diye konuştu.

SON BAŞVURU TARİHİDE 16 EKİM OLARAK BELİRLENDİ

Bakan Uraloğlu ayrıca, işletmecilerin tekliflerini 9 Ekim tarihinden itibaren sunabileceğini, son başvuru tarihinin ise 16 Ekim saat 09.30 olduğunu kaydetti.

Uraloğlu, ihalenin aynı gün saat 10.30'da BTK Merkez Binası'nda gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

"MOBİL İNTERNET HIZI 10 KAT ARTACAK"

Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisinin Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda büyük önem taşıdığını belirterek, "2G, 3G ve 4.5G hizmetlerini başarıyla sürdüren işletmecilerimizle yoğun teknik çalışmalar yürüttük.

Yeni dönemle birlikte mobil internet hızımız en az 10 kat artacak. Ayrıca makine tipi haberleşme özellikleri sayesinde üretim süreçlerinde büyük bir dönüşüm yaşanacak" dedi.

YERLİ VE MİLLİLİK ÖN PLANDA

5G altyapısında yerlilik ve millilik oranlarının da artırılacağını aktaran Uraloğlu, "Yüzde 60'a varan oranda yerli ürün, yüzde 30'a varan oranda milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacak.

Böylece hem teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak hem de yerli üretimi teşvik edeceğiz" ifadelerini kullandı.