İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin sivil havacılık tarihinde yeni bir sayfa açtıklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) bünyesinde geliştirilen "Yeni Sivil Havacılık Modeli" ile artık hava araçlarının sertifikasyon süreçlerinin tamamen yerli ve milli sistemle yürütüleceğini açıkladı.

KDM-ERP Sertifikasyon Modülü ile hava aracı ve parçalarının, ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde yerli platformda sertifikalandırılmasının mümkün hale geldiğini belirten Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ARTIK TAMAMEN KENDİ İMKANLARIMIZLA YÜRÜTÜYORUZ"

KDM-ERP Sertifikasyon modülü tamamen yerli ve milli kaynaklarla geliştirildi. Sertifikasyon sürecini artık tamamen kendi imkânlarımızla yürütebiliyoruz. Mühendisliğimiz, denetimimiz ve yazılım altyapımızla süreci uçtan uca yönetiyoruz.



Vecihi Hürkuş’un yıllar önce önüne çıkarılan engelleri yıktık. Bugün, kendi uçağını yapıp kendi topraklarında uçurmak için onay alamayan bir Türkiye yok, kendi sertifikasını kendi veren güçlü bir Türkiye var.

"PANEL UZMANLARI AKADEMİK-SEKTÖREL YÜKSEK NİTELİKLİ KADROLARDAN SEÇİLİYOR"

Yeni sistemin sadece bir yazılım güncellemesinden çok daha fazlası olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Sertifikasyon panellerinde görev alacak uzmanlar, ilgili alanlardaki üniversitelerin doçentlerinden özel teknik dersler alarak göreve başlıyor. Bu uzmanlara, aynı temel eğitimlerden geçmiş doktora düzeyinde yardımcılar eşlik ediyor.

Böylece sistemde görev yapan her uzman, akademik temelli ve uygulama bilgisi yüksek bir yapıda sürece katılıyor. Bu yapı hem ülkemizin en yetkin akademik bilgi birikimini sürece dahil ediyor hem de sanayi-üniversite iş birliğini en üst düzeye taşıyor." dedi.

Yerli sistem sayesinde sertifikasyon sürecinin artık kişilerle değil, kanıta dayalı otomasyonla yürütüldüğünü belirten Bakan Uraloğlu, "Tüm başvuru, değerlendirme ve karar süreçleri sistem içinde kayıt altına alınarak tam şeffaflık ve izlenebilirlik sağlanıyor. Bu sayede yalnızca kaliteli ve sürdürülebilir bir yapı inşa etmiyoruz, aynı zamanda sistem üzerinden üretilecek delil bazlı çıktılar; Federal Havacılık İdaresi (FAA), Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) ve diğer ülkelerin otoriteleri tarafından otomatik kabul görebilecek nitelikte olacak." açıklamasında bulundu.

"VECİHİ HÜRKUŞ'UN YARIM KALAN RÜYASINI BİZ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Yeni modelin Türkiye’nin milli havacılık iradesini güçlendirdiğini vurgulayan Uraloğlu, yerli hava araçları için artık dış onaya ihtiyaç duymadıklarını vurguladı.

Uraloğlu, sivil havacılığın bağımsız ruhunu ve üretimini destekleyen bir sertifikasyon yapısı inşa ettiklerini belirterek sözlerine şu şekilde devam etti: