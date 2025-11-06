Abdulkadir Uraloğlu: Bugüne kadar toplam 32 bin 845 adet levhayı kaldırdık

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke genelinde karayollarında hız sınırını belirleyen işaretlemelerde sadeleştirmeye gidilmesi ve yeknesaklığın sağlanması için devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu, 'Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık' konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin, 16 Ağustos 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı.

Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile 'trafik işaret levhaları mümkün olduğu kadar az fakat gerektiği kadar çok olmalıdır' ilkesini yürüteceklerini vurguladı.

"992 ADET YAYA GEÇİDİNİ TAMAMEN KALDIRDIK"

Karayollarında devam eden çalışmalar hakkında detaylı açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, trafik işaret levhalarının az ama öz olması gerektiğin belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Birinci öncelikli olarak yıllık ortalama günlük trafiği 10 bin ve üzerinde olan toplam 14 bin 590 kilometrelik devlet ve il yolunda çalışmaları 31 Ağustos tarihinde tamamladık ve 992 adet yaya geçidini tamamen kaldırdık.

Ayrıca 392 adet meskun mahali daraltırken 842'sini ise kaldırdık. Hız levhalarını 348 adet kurpta ve 928 adet kavşakta kaldırdık. 427 adet kurp ve 108 kavşakta ise hız sınırını değiştirdik. 553 adet bozuk satıhlı kesimde hız levhalarını kaldırdık."

"TOPLAM 32 BİN 845 ADET LEVHAYI KALDIRDIK"