Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Türkiye'nin yerli ve milli hızlı treni raylara indirildi

Türkiye, her alanda yerli ve milli ürünlerini hazırlamaya devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Yol Testleri Başlama Töreni’nde konuştu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de katıldığı törende açıklamalarda bulunan Uraloğlu, önemli bir müjdeyi de duyurdu.

"İLK MİLLİ HIZLI ELEKTRİKLİ TREN RAYLARA İNDİ"

Bakan Uraloğlu, "Türkiye’nin 225 kilometre hıza sahip ilk milli elektrikli hızlı treninin raylara inişi ve yol testlerinin başlamasıyla tarihî bir ana tanıklık etmek üzere bir aradayız.

Bu gurur verici adım, milletimizin azmi, mühendislerimizin emeği ve TÜRASAŞ’ın köklü birikimiyle vücut bulmuştur." ifadelerini kullandı.

-“Avrupa’nın 6., Dünyanın 8. Yüksek Hızlı Tren İşletmecisi Konumuna Yükseldik”

Bakan Uraloğlu, demiryollarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2002 yılından itibaren başlattıkları gelişim hamleleriyle devlet politikası olarak ele aldıklarını ve öncelikli sektör olarak belirlediklerini söyledi.

"DEMİRYOLU AĞIMIZI 14 BİN KİLOMETREYE ULAŞTIRDIK"

Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu ağımıza bugün 2 bin 251 kilometresi Yüksek Hızlı Tren hattı olmak üzere 3 bin kilometre ekleyerek yaklaşık 14 bin kilometreye ulaştırdık. Avrupa’nın 6., dünyanın 8. yüksek hızlı tren işletmecisi konumuna yükseldik.



Ancak biz sadece yeni hatlar inşa etmekle yetinmedik; devraldığımız o 11 bin kilometrelik demir ağını da baştan aşağı yeniledik, modernize ettik. Sinyalli hat uzunluğunu 2 bin 505 kilometreden 8 bin 419 kilometreye çıkardık; elektrikli hat uzunluğunu 2 bin 122 kilometreden 7 bin 274 kilometreye yükselttik.



Böylece hatlarımızın yüzde 61’ini sinyalli, yarısından fazlasını elektrikli hale getirerek, mevcut altyapımızı dünya standartlarında güvenli, hızlı ve verimli bir sisteme dönüştürdük.

"AMACIMIZ HER BİLEŞENİ YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA ÜRETMEK"

Demiryolu ağını 2028’e kadar 17 bin 287 kilometreye, 2053 yılında ise 28 bin 590 kilometreye yükseltmeyi hedeflediklerini dile getiren Uraloğlu, "Ancak bizim vizyonumuz sadece demiryolu ağı uzunluğunu artırmak değil; bu hatlarda kullanılan her aracı, her bileşeni de yerli ve milli imkanlarla üretmek.

Bu vizyonun en somut temsilcisi ise yüz yılı aşan tecrübesiyle ana ve kritik demiryolu bileşenlerini üreten bölgemizin en büyük raylı sistem araç üreticisi TÜRASAŞ’tır." şeklinde konuştu.

VAGON HEDEFİ AÇISINDAN VERİMLİ BİR YIL

1040 Vagon Hedefi 2025 yılının TÜRASAŞ için başarılarla dolu bir yıl olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Farklı türlerde toplam 801 vagon üreterek rekor kırdık. Askeri tank taşıma vagonu projesinde 2 yıllık üretimi 1 yılda tamamlayarak 100 adet teslim ettik. Bunun yanı sıra; 6 adet 160 km/saat Milli Elektrikli Tren, 20 adet E5000 Milli Elektrikli Anahat Lokomotifi, 8 adet Milli Banliyö Treni ve 6 adet akülü manevra aracı üretimiyle gücümüzü bir kez daha ortaya koyduk.



Eskişehir Bölge Müdürlüğümüzde devam eden E5000 Milli Elektrikli Anahat Lokomotifi Projesi kapsamında ilk etapta 2025 yılının sonuna kadar planlanan 20 adet lokomotifin tamamını üreterek TCDD Taşımacılığa teslim ettik.

"2 YIL İÇİNDE 95 LOKOMOTİFİ DEMİRYOLU AİLEMİZE KAZANDIRACAĞIZ"

Çalışmaları aynı hızda sürdüreceklerini belirten Bakan, "İnşallah, bu yıl 30 adet, 2027 yılında ise 45 adet daha üreterek toplamda 95 adet lokomotifi milli demiryolu ailemize kazandıracağız. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için GAZİRAY Projesi kapsamında 1 yıl içerisinde 8 banliyö setinin tamamını üreterek Gaziantep’e sevk ettik.

Aynı setlerden TCDD Taşımacılık için de 2027 ve 2028 yıllarında 16 seti hizmete sunacağız. Bu yıl da ayrıca: 43 adet yataklı yolcu vagonu, 3 adet lüks yataklı vagon, 994 adet çeşitli tipte yük vagonu; yani toplamda 1040 vagon!" diye konuştu.

MİLLİ HIZLI TREN FABRİKASI'NIN İNŞA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Sakarya Bölge Müdürlüğü’nde Milli Elektrikli Hızlı Tren Üretim Fabrikası’nın inşaatının da hızla ilerlediğini belirten Uraloğlu, şu ifadelere yer verdi:

Yaklaşık 18 bin metrekarelik bu modern tesisin yapım çalışmalarına 4,5 ay gibi kısa süre önce başlamıştık. Yarısına yakınını tamamladık. Yılda 12 hızlı tren seti üretme ve test kapasitesiyle yaklaşık 250 kişiye yeni istihdam oluşturacak ve ekonomiye yıllık 3,5 milyar lira katkı sağlayacaktır.



Bakın, küresel hızlı tren araç, altyapı ve sistemleri pazarının günümüzde değeri yaklaşık 208 milyar dolar ve bu değerin 2030’da 310 milyar dolara çıkması bekleniyor. Bildiğiniz üzere Türkiye’nin 2035’e kadar tahmini hızlı tren ihtiyacı 81 set yani 648 araç. Bu da yılda ortalama 65 adet araç ihtiyacı demek. Bu noktada yılda 12 set yani 96 araçlık kapasitesiyle TÜRASAŞ, bundan sonra inşallah dünya pazarına da çıkacaktır.



Böylece fabrikamızın kapasitesi sayesinde bu alandaki hem dışa bağımlılığımızı azaltacak hem de ihracat potansiyelimizi artıracağız. İnşallah fabrikamızın yapım çalışmalarını bu yıl bitirip; hızlı tren setlerimizin seri üretimine başlayacağız. Ayrıca fabrikamız, üretimde ihtiyaç duyduğu enerjiyi de güneşten alacak; çevreci ve sürdürülebilir bir modelle çalışacak.

TESTLER TÜM GÜVENLİK KRİTERLERİNİ KARŞILAYANA KADAR DEVAM EDECEK

Bakan Uraloğlu, 225 kilometre hıza sahip Milli Elektrikli Hızlı Tren’in yol testlerini bugün resmen başlattıklarını söyleyerek "Bu kapsamda trenin hız, fren, sürüş ve yol uyumu gibi tüm performans kriterlerini detaylı şekilde inceleyeceğiz.

Ve bu yoğun ve titiz test programları kapsamında, trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar devam edeceğiz.

Tüm test safhaları başarıyla tamamladığında da tren setlerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin hizmetine sunacağız. Hedefimiz bunu yıl sonuna kadar raylara koymak olacak." dedi.

ÜST DÜZEY SİSTEMLER İLE DONATILDI

Uraloğlu, 577 yolcu kapasiteli, alüminyum gövdeli 8 araçtan oluşan bu setleri, otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleri ile donattıklarını dile getirdi.

Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

En önemli ve kritik sistemlerinden olan ‘Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi’ ile ‘Cer Sistemi’ni, ASELSAN ile tamamen yerli ve milli olarak tasarladık ve ürettik. Trenle seyahat edecek yolcularımızın rahatlıkla kullanabilmeleri için; Wi-Fi erişimi, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri otomatlar ve mutfak bölümleri yerleştirdik.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN SİMGESİ"

Gelinen aşamanın önemli bir an olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Türkiye'nin Hiç şüphesiz mühendislerimizin aklı, işçi kardeşlerimizin alın teri ve kararlılığıyla yoğrulmuş bu trenlerimiz, artık sadece bir araç değil; milli teknolojimizin raylardaki yeni zaferlerinden biridir. Türkiye Yüzyılı’nın simgesi, bağımsızlığımızın ve özgüvenimizin somut bir nişanesidir." sözlerini sarf etti.