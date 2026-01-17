Abdulkadir Uraloğlu: Havalimanı pist uzunluğumuz 241,4 kilometreye ulaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havacılık altyapısına yönelik yatırımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin kıtaların kesişim noktasında, 4 saatlik uçuş mesafesinde, 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde yer aldığına dikkat çekti.

Uraloğlu açıklamasında, "Bu avantajı doğru okuyarak ulaştırma stratejilerini küresel ölçekte ve bütüncül bir anlayışla planlıyoruz." sözlerini kullandı.

"HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASI SAYIMIZI 175'E ÇIKARDIK"

Bakan Uraloğlu, 2002 yılında 26 olan aktif havalimanı sayısını, pasif durumdaki 16 havalimanını yenileyerek ve 16 yeni havalimanı inşa ederek 58'e çıkardıklarını kaydetti.

Uçakların iniş-kalkışlarını sağlayan pist uzunluklarında dikkate değer bir yükseliş olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şu açıklamada bulundu:

Yaptığımız yatırımlarla 2002 yılında Türk sivil havacılığına hizmet veren yaklaşık 149 kilometrelik pist uzunluğuna 92,4 kilometre daha ekledik. Bugün pist uzunluğumuz 241,4 kilometreye ulaştı.



Bu da Ankara ile Çorum arasındaki mesafeye denk geliyor. Havacılık alanındaki bu altyapı gücünü, diplomatik başarılarla da perçinledik. 2003 yılında yalnızca 81 olan hava ulaştırma anlaşması sayımızı bugün 175'e çıkardık.



Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 133 ülkede 356 noktaya uçuyoruz.

"CUMHURİYET TARİHİMİZİN YENİ REKORUNU KIRDIK"

Altyapı ve uçuş ağı hamlelerinin, hava yolunu kullanan yolcu sayılarının artışına da yansıdığını kaydeden Uraloğlu, şu sözleri kullandı: