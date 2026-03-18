Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in iddialarına yanıt: Hepsi yalan

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, basın toplantısı düzenleyerek Adalet Bakanı Akın Gürlek'i hedef aldı.

Akın Gürlek'in adına çok sayıda taşınmaz olduğunu iddia eden Özgür Özel'e yanıt gecikmedi.

Bakan Akın Gürlek, sosyal medya hesabından anında iddiaları yalanladı.

"4 TANE TAŞINMAZIM VAR"

Bugün kameralar karşısına geçen Bakan Gürlek, mal varlığıyla ilgili gerçekleri açıkladı.

"Özgür Özel'in amacı, asrın yolsuzluğu davasını perdelemek." Bakan Akın Gürlek, "Benim 4 tane taşınmazım var. Bu taşınmazımın değerleri de belli. Bir tanesi Tuzla'da. Onun dediği gibi 30 milyon lira da değil; 3-4 milyon lira taşınmazın değeri.

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIZ

O konuda zaten bugün manevi tazminat davası açacağız. Benim veremeyecek hesabım yok. Bu, Özgür Özel’in son dakika çırpınışları. Ben bunu yüce Türk milletinin takdirine bırakıyorum."

İŞTE AKIN GÜRLEK'İN TAPU KAYITLARI

Konuya ilişkin yasal süreç başlatacaklarını dile getiren Bakan Gürlek, detaylı açıklamalarda bulundu ve tapu kayıtlarını paylaştı.

ÖZGÜR ÖZEL ÖZÜR DİLEYECEK Mİ

İddiaları yalan çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in şimdi ne yapacağı merak ediliyor. Kamuoyunda Özgür Özel'in Akın Gürlek'ten özür dilemesine yönelik çağrılar yükselmeye başladı.