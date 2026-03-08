Abdulkadir Uraloğlu: Orta Doğu'daki yolcuların tahliyesi Umman üzerinden gerçekleştiriliyor

ABD ve İsrail, İran'ın liderliği, nükleer tesisleri ve balistik füze altyapısını hedef alan ortak hava operasyonları başlattı.

İran, misilleme olarak yüzlerce füze ve drone ile İsrail, ABD üsleri ve Körfez ülkelerine saldırdı, binlerce ölüme ve büyük hasara yol açtı.

HAVA SAHALARI KAPATILDI

Savaşın 9. gününde ABD-İsrail güçleri, İran'ın petrol depolama alanlarını vurarak yakıt tedarikinde kesintilere neden oldu.

İran'ın Körfez ülkelerindeki ABD unsurlarına yönelik gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle Orta Doğu'da da birçok ülke, güvenlik gerekçesiyle hava sahalarını kapattı.

TAHLİYE SORUNLARI YAŞANDI

Bu kapanmalar nedeniyle bölgede kalan binlerce yolcu ve Türk vatandaşı tahliye sorunu yaşadı, ticari uçuşlar büyük ölçüde aksadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da konuya ilişkin sosyal medya platformu X hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

"ORTA DOĞU'DAKİ YOLCULARIN TAHLİYESİ UMMAN ÜZERİNDEN YAPILACAK"

Bakan Uraloğlu, yaptığı paylaşımla Orta Doğu'da yaşanan savaş ve buna bağlı hava sahası kapanmaları nedeniyle bölgede bulunan yolcuların tahliyesinin Umman üzerinden gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

Uraloğlu, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

Orta Doğu'da yaşanan savaş ve buna bağlı hava sahası kapanmaları nedeniyle bölgede bulunan yolcuların önemli bir kısmının tahliyesi Umman üzerinden gerçekleştirilmektedir.



Türk hava yolu taşıyıcılarımız da özellikle Maskat Havalimanı üzerinden düzenledikleri ilave seferlerle yolcu hareketliliğinin sürdürülmesine katkı sağlamaktadır.

"İLAVE SEFERLERİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DE DEVAM EDECEK"

Türk Hava Yolları, çatışmaların başladığı tarihten bu yana Maskat’a ilave seferler planlayarak bölgede bulunan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların güvenli şekilde tahliye edilmesi için operasyonlarını sürdürmektedir.



Yaşanan yoğunluga rağmen Umman Ulaştırma Bakanı Sayın Said bin Hamoud Al Maawali ile yaptığımız görüşmede, Umm an ve Türk taşıyıcılarının ilave seferlerinin önümüzdeki günlerde de devam etmesi konusunda mutabakata vardık.

"İKİ ÜLKE ARASINDA YAKIN KOORDİNASYON İÇİNDE HAREKET EDECEĞİZ"

Yolcu hareketliliğinin kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi için iki ülke arasında yakın koordinasyon içinde hareket edeceğiz.



Coğrafyamızda yaşanan olağanüstü koşullar karşısında vatandaşlarımızın ve bölgede bulunan tüm yolcuların ülkelerine güvenli şekilde dönebilmeleri için gerekli tüm adımları atıyor, süreci ilgili ülkeler ve kurumlarımızla koordinasyon içinde sürdürüyoruz.