Abdulkadir Uraloğlu’ndan Çin’de teknoloji diplomasisi

Haber Merkezi

Türkiye, dijital dönüşüm ve ileri teknoloji yatırımlarında küresel adımlarını hızlandırıyor.

Bu kapsamda atılan adımlara öncülük eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da, çalışma ve diplomasi süreçlerini sürmeye devam ediyor.

Son olarak Çin'de resmi temaslarda bulunan Bakan Uraloğlu, Huawei ve ZTE yöneticileriyle bir araya geldi.

İŞ BİRLİĞİ POTANSİYELİ DEĞERLENDİRİLDİ

Görüşmelerde Türkiye’nin 5G yol haritası, dijital altyapı çalışmaları, akıllı ulaşım sistemleri ve yerli üretim stratejileri üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Bakan Uraloğlu, “Hem Huawei hem ZTE ile dijital altyapı, teknoloji ve 5G konularında iş birliği potansiyelimizi değerlendirdik.” ifadelerini kullandı.

"5G İLE İLERİ TEKNOLOJİNİN GÜNLÜK YAŞAMA ENTAGRASYONU HIZLANACAK"

Bakan Uraloğlu, Huawei Başkan Yardımcısı Bill Tang, Türkiye Genel Müdürü Kaya Shi ve beraberindeki heyet ile gerçekleştirdiği görüşmede, 5G teknolojileri ile akıllı ulaşım sistemlerinin entegrasyonunu ele aldı.

Ziyaret kapsamında yapay zekâ destekli otonom sürüş teknolojilerini inceleyen, Bakan Uraloğlu “5G'yi devreye aldığımızda başta otonom sürüş olmak üzere ileri teknolojilerin günlük yaşamımıza entegrasyonunu hızlandıracağız.” açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE, İLERİ TEKNOLOJİNİN ÜRETİLDİĞİ VE İHRAÇ EDİLDİĞİ BİR MERKEZ OLACAK"

Bakan Uraloğlu, Çin ziyareti kapsamında ZTE yetkilileriyle de bir araya geldi. ZTE Yönetim Kurulu Başkanı Fang Rong ile gerçekleştirilen görüşme kapsamında Türkiye’nin 5G altyapı çalışmaları, yerli üretim kapasitesinin geliştirilmesi ve teknoloji iş birliklerinin artırılması konuları ele alındı.

Uraloğlu, “Türkiye’yi ileri teknolojinin üretildiği ve ihraç edildiği bir merkez olarak konumlandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.