Abdullah Güler, Özgür Özel'e sordu: 150 milyonluk villalar 15 milyona nasıl devredildi?

TBMM'de bütçe görüşmeleri sürüyor...

Günlerdir süren görüşmeler ise zaman zaman hareketli anlara sahne oluyor.

TARTIŞMALAR YAŞANDI

TBMM Genel Kurulu’nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerinde ilk gün tamamlandı.

12 Saat süren teklifin tümü üzerine yapılan görüşmelerin ardından kanun teklifi maddelerine geçilmesi kabul edildi.

Görüşmeler sürerken TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri sırasında tartışmalar da yaşandı.

ÖZGÜR ÖZEL'E VİLLALARI SORDU

Görüşmeler sırasında söz alan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP sıralarına dönerek İBB iddianamesine giren villaları sordu.

"BU VİLLALARIN 15 MİLYONA DEVRİNE NE DİYECEĞİZ"

Masumiyet karinesinin önemine değinen Güler, "Özgür Özel her biri 50 milyon dolar değerinde olan bu villaların şirket sahibi olarak 15 milyon liraya devrini, önündeki şu arsanın 156 milyon TL kamulaştırmasına ne diyeceğiz?" ifadelerini kullandı.

Güler, "İddianamede diyor ki Ali Nuhoğlu: 'Güllüce Tarıma ait Emirgan'daki her biri 50 milyon dolarlık 3 villayı İmamoğlu İnşaata sadece 15 milyon TL'ye devrettim.' Önündeki İBB'ye ait arazi de bu devirden sonra 156 milyon TL'ye kamulaştırıldı. Benim okuduğum iddianamede ben kimseye haksızlık yapmak istemem. Gerçekten lekelenmeme hakkı ve masumiyet karinesi çok önemlidir, hiç kimseye iddia etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Abdullah Güler, Özgür Özel'e yönelttiği konuşmasında şunları kaydetti:

İddianamede çok dikkatimi çekti, Sayın Özgür Özel bugün bir kişiden bahsetti. Dedi ki: 'Bir işçi kardeşimizin resmi, aylık 73 bin lira alıyor.' Evet, İBB'de çalışan harita mühendisi Yakup Öner ayda 73 bin lira alıyor, ikramiyelerinin de 4'ü azalmış, toplam bir yılda kazanacağı para 850 bin lira olmuş ama ne hikmetse bu arkadaşımız bu maaşla bir yılda 30 milyon TL'lik Sarıyer'de dubleks daire tapusu var. 30 milyon lira daire, kendisine de 15 milyon TL Porsche, eşinin de 12 milyon liraya Audi Q7; hem MASAK raporunda hem tapu kayıtlarında yer alıyor. Ayrıca, banka hesaplarında 85 milyon lira var. Ben hiçbir şey demiyorum, 'Ayda 73 bin lira alan bu harita mühendisi ne yapmış da bunları almış?' Soru bu.

EMİRGAN'DAKİ VİLLALAR

İBB'ye yönelik hazırlanan iddianamede tutuklu bulunan iş insanı Ali Nuhoğlu, Boğaz'a nazır Sarıyer Emirgan'da 50 milyon dolar değerindeki 3 villayı sadece 15 milyon liraya İmamoğlu İnşaat'a nasıl devrettiğini anlattı.

İSKİ'den 500 milyon liraya alacağını uzun zamandır almadığını söyleyen Nuhoğlu şunları söyledi: