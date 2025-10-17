Abdullah Öcalan'dan "umut hakkı" talebi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye süreci tüm hızıyla devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin büyük bir fedakarlıkla başlattığı süreçte, her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor.

Bu gelişmelerden birisi de bugün yaşandı.

Avukatlarıyla görüşen Abdullah Öcalan, umut hakkına ilişkin bir açıklama yaptı.

Avukatları tarafından yapılan açıklamada, Öcalan'ın umut hakkına ilişkin devletin atması gereken bir adım olduğunu söylediği vurgulandı.

"BAGAJ KALDIRILMALI"

Avukatları atacılığıyla yapılan açıklamada Abdullah Öcalan'ın konuyla ilgili "Umut ilkesi devletin atması gereken bir adımdır. Bu bagajı kaldırması lazım.

Bu, binlerce insanı etkileyen bir meseledir. Nereden bakarsanız bakın bunun kaldırılması gerekir.

"HUKUK AÇISINDAN DA YAPILMALI"

Hukuk açısından bunun yapılması gerekir. Politika da adalet de bunu gerektiriyor." dediği iletildi.

ÖCALAN'A UMUT HAKKI ÇIKIŞI

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin tüm gündemi değiştirecek açıklamaları, 22 Ekim 2024 tarihindeki partisinin Meclis'teki grup toplantısında gelmişti.

Terör sorununun çözümü konusunda tarihi bir adım atan Bahçeli, Öcalan için "umut hakkı" talep etti.

İlk olarak Öcalan'ın tecridinin kalkması durumunda TBMM'ye gelip DEM Grubu'nda konuşarak terör örgütünün lağvedildiğini ilan etmesi çağrısında bulunan Bahçeli'nin, tarihe geçecek ifadeleri şöyle;

Türkiye Yüzyılı'nda terörü sıfırlamak, milli birlik ve beraberliği çelikleştirmek amacına matuf ikinci hüküm cümlem şöyledir: Teröristbaşı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum; Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.



Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.



Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız; vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız.



Türkiye ve Türk milleti için her fedakârlığı yapmaya, her çileye katlanmaya, lazım gelen her adımı atmaya kararlıyız, inançlıyız, tarih huzurunda diyorum ki, yeminliyiz.

UMUT HAKKI NEDİR

Umut Hakkı, müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış mahkumların, belirli bir süre sonunda durumlarının gözden geçirilerek serbest kalma umuduna sahip olmasını sağlayan bir haktır.

Bu hak, ceza infazının yalnızca cezalandırmaya değil, mahkumların rehabilitasyonu ve topluma kazandırılmasına yönelik olması gerektiği ilkesine dayanır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), umut hakkını insan onuru ve insanlık dışı muamele yasağı kapsamında değerlendirir.

Umut hakkı, sadece belirli koşulları sağlayan mahkûmlar için geçerlidir. Bu şartlar arasında, mahkûmun cezaevindeki davranışları, rehabilitasyon sürecine katılımı ve infaz sürecindeki genel tutumu yer alır.