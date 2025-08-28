Bülent Arınç: Abdullah Öcalan için umut hakkı uygulanmalı

Türkiye yarım asırlık terör belasından kurtuluyor.

PKK'nın silah bıraktığı, kendini lağvettiği süreçten sonra gözler TBMM'de...

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, toplantılarına, çeşitli kesimlerin temsilcilerini dinlemeye devam ediyor.

KOMİSYONDA ESKİ TBMM BAŞKANLARI DİNLENDİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında bugün 7. kez toplanan komisyonda söz eski TBMM başkanlarında...

Bu kapsamda TBMM eski başkanlarından Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ve Cemil Çiçek toplantıda hazır bulundu.

Söz alan Arınç'ın mesajları ise toplantıya damga vurdu.

Abdullah Öcalan'ın umut hakkından yararlanması gerektiğini söyleyen Arınç, genel af seçeneğinin ve KHK'lıların durumunun da göz önünde bulundurulması gerekliliğine dikkat çekti.

"KİMSE KİMSENİN SİNİR UÇLARINA BASMASIN"

"Kimse kimsenin sinir uçlarına basmasın. 'Şunu demiş, bunu demiş' bakmayalım. Toplumsal mutabakat var. Ben gözü yaşlı annelerin ne dediğini biliyorum. %90’ı terörün bitmesini istiyor." ifadelerini kullanan Arınç, şu ifadeleri kullandı:

"UMUT HAKKI UYGULANSIN, GENEL AF ÇIKSIN"

AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamalıyız. İfade özgürlüğünün güçlendirilmesi gerekiyor. Adil bir infaz düzenlemesi yapılmalı. Umut Hakkı uygulanmalı, genel af zaruri ihtiyaçtır.

"KHK'LILAR İÇİN YENİ DÜZENLEMELER YAPILMALI"

KHK'yla ihraç edilenler büyük ızdırap yaşıyor. Beraat edenler görevini yapamıyor. Hukuk içinde kalmak şartıyla yeni düzenlemeler yapılmalı.

Sağa sola bakılmamalı, komisyon bu adımları cesaretle atmalı.

UMUT HAKKI NEDİR

Umut Hakkı, müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış mahkumların, belirli bir süre sonunda durumlarının gözden geçirilerek serbest kalma umuduna sahip olmasını sağlayan bir haktır.

Bu hak, ceza infazının yalnızca cezalandırmaya değil, mahkumların rehabilitasyonu ve topluma kazandırılmasına yönelik olması gerektiği ilkesine dayanır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), umut hakkını insan onuru ve insanlık dışı muamele yasağı kapsamında değerlendirir.

Umut hakkı, sadece belirli koşulları sağlayan mahkûmlar için geçerlidir. Bu şartlar arasında, mahkûmun cezaevindeki davranışları, rehabilitasyon sürecine katılımı ve infaz sürecindeki genel tutumu yer alır.