Abdullah Özdemir'den galibiyet açıklaması: Hayırlı olsun Bayrampaşa

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bayrampaşa'da Başkanvekilliği seçimini dördüncü turun ardından AK Parti'nin adayı İbrahim Akın kazandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçiminde Cumhur İttifakı’nın adayının kazandığını açıkladı.

"PUSULA OYUNLARI YAPMAK İSTEDİLER AMA SONUÇ İSTEDİKLERİ GİBİ OLMADI"

Özdemir, X hesabından yaptığı paylaşımda CHP’ye yönelik olarak, “Pusula oyunları yapmak istediler ama sonuç istedikleri gibi olmadı” ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir mesajında, “Herkesin yanında, milletin gözünün içine baka baka ilk Başkanvekilliği seçiminde usulsüzlük yapmışlardı. Bu akşam da pusula oyunları yapmak istediler ama sonuç istedikleri gibi olmadı. Cumhur İttifakı Adayımız İbrahim Akın 19, CHP Adayı Recep Öztürk 18 oy aldı” dedi.

"KİMSEYİ AYRIŞTIRMADAN BAYRAMPAŞA’MIZIN TÜM FERTLERİNE HİZMET ETME ZAMANI"

Seçimi Cumhur İttifakı’nın adayı İbrahim Akın’ın kazandığını belirten Özdemir, “Meclis üyelerinin oylarıyla seçimi kazanan adayımız Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilimiz İbrahim Akın’ı tebrik ediyorum. Şimdi kolları sıvayıp, kimseyi ayrıştırmadan Bayrampaşa’mızın tüm fertlerine hizmet etme zamanı. Hayırlı olsun Bayrampaşa, hayırlı olsun İstanbul” ifadelerini kullandı.

Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde gerçekleşen seçimde Cumhur İttifakı adayı 19, CHP adayı ise 18 oy aldı. Böylece belediye başkanvekilliği görevi Cumhur İttifakı’nın adayı İbrahim Akın’a geçti.