Abdullah Özdemir'den huzurevi ziyareti: Yaşlı kadın Cumhurbaşkanı Erdoğan anısını anlattı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı çalışmalarını sürdürüyor.

İl Başkanı Abdullah Özdemir öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında sık sık vatandaşlar ile bir araya geliniyor.

Özdemir, son olarak Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

YAŞLI KADINLARLA SOHBET ETTİ

Burada konaklayan yaşlı kadınlarla sohbet eden Özdemir, kadınlara hal ve hatırlarını sordu.

Keyifli sohbette renkli görüntüler ortaya çıkarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili diyalog gündem oldu.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ÇOK SEVİYORUZ"

Özdemir, "Cumhurbaşkanımızın çok selamları var sizlere. Ben özellikle Cumhurbaşkanımızın selamlarını da getirdim. Sizleri de çok seviyor." ifadelerini kullanırken kadınlardan biri Özdemir'e "Biz de onu çok seviyoruz. Çok iyi bir insan. Bizi savaşa sokmaması bile büyük bir başarı" yanıtını verdi.

CUMHURBAŞKANI İLE İLGİLİ ANISINI ANLATTI

Merkezde konaklayan kadınlardan biri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili anlattığı ile gülümsetti.

Eşinin bundan elli sene evvel Kasımpaşa'da bir muayenehanesi olduğunu söyleyen kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın henüz 5-6 yaşlarındayken anne ve babası ile buraya geldiğini anlattı.

"SİYASETİNE DİYECEK YOK ONUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşına rağmen çok zeki olduğunu ifade eden kadın "Küçük yaşına rağmen anne ve babasının bütün hastalıklarını biliyordu" dedi.

Erdoğan için 'Kasımpaşa'nın babası' diyen kadın, "Siyasetine diyecek yok onun, akıllı adam" ifadelerini kullandı.