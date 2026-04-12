Murat Kurum paylaştı: Şehidimizin annesine verdiği ev sözünü yerine getirdik

Çorum ziyaretinde duygulandıran görüntü...

24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu , Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit oldu.

Uslu'nun, şehit olmadan önce annesine ev inşaatı konusunda söz verdiği ortaya çıktı.

Babasının feryadı sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu konuda harekete geçti.

EV TESLİM EDİLDİ

Çorum Valiliği aracılığıyla köydeki eski evlerinin yerine inşa edilen ev tamamlanarak şehidin ailesine teslim edildi.

Anahtar teslim töreninin ardından şehidin annesine söz verdiği ev gezildi.

Şehit Mustafa Uslu'nun mezarı ziyaret edildi.

MURAT KURUM, ŞEHİT BABASI İLE BULUŞTU

Evin teslim edilmesinden birkaç ay sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şehidimizin babası Sadık Uslu ile buluştu.

Kurum, sosyal medya hesabından söz konusu ziyarete ilişkin bir paylaşımda bulundu.

"ŞEHİDİMİZİN VASİYETİ BİZİM İÇİN EMANETTİR"

Kurum, paylaşımında şunları kaydetti:

Şehidimizin vasiyeti bizim için emanettir.



Mustafamızın annesine verdiği ev sözünü yerine getirdik.



Çorum ziyaretimizde babası Sadık amcamızla buluştuk, kucaklaştık.



Biz böyle bir oldukça üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yok.