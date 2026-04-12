CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol dahil 9 kişi adliyeye sevk edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İZBETON A.Ş. üzerinden yürütüldüğü belirtilen usulsüzlüklere ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Son dakika gelişmesine göre, gözaltına alınan 9 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik "zimmet" iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada 9 Nisan'da yeni gelişme yaşandı.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yürütülen kooperatif soruşturması kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Erkol'un, gözaltı işleminin ardından İzmir'e götürüldüğü öğrenildi.

23 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

Soruşturmada, bilirkişi raporları doğrultusunda 23 İZBETON AŞ çalışanının sigorta primlerinin Örnekköy 4. Etap'ta çalışmış gibi gösterilmesine ilişkin 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerden 21'i gözaltına alınmış, 2'sinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtilmişti.

"ELDEN YÜKSEK MAAŞ" TESPİTİ

Gözaltına alınanların mühendis olduğu, 2022 yılında kooperatifte çalışıyor olarak gösterilip, İZBETON AŞ'den elden yüksek maaş aldıkları öne sürülmüştü.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi üyelerinin mağdur edildiği ve kooperatif işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine operasyon başlatılmıştı.

ESKİ CHP İZMİR İL BAŞKANI GÖZALTINA ALINMIŞTI

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Aralık tarihinde düzenlenen operasyonda, eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile kooperatif ve taşeron firma yetkilileri gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 29 Aralık sabahı adliyeye sevk edilmişti.

5 TUTUKLAMA, 6 ADLİ KONTROL

Mahkeme; eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile iş insanları Burak Bakır ve Yıldırım Kuruoğulları'nın tutuklanmasına karar vermişti.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan diğer şüpheliler M.B., K.M., A.D., Y.E., D.Ç. ve E.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.