TV8 ve Exxen platformunda yayınlanan bazı futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamlarının yapıldığı iddiasıyla Acun Ilıcalı ile kanal ve platform yöneticisi 7 kişi hakkında 5'er yıl 3'er aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Ilıcalı, katıldığı TV100'deki Kale Arkası programında konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Ersin Düzen'in sorularını yanıtlayan Ilıcalı, hakkında çıkan bahisle ilişkilendirilen iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti.

"BENİ BAHİSLE BİRLEŞTİRMEK KOMEDİ"

Ilıcalı, "Buradan bir insan benim bahisle lanse edilmeye çalışmam başka bir niyet. Biliyordum her türlü iftiranın olacağını fakat buradan beni bahisle birleştirmek komedi!" dedi.

UEFA'dan aldığı maçı yayınladığını vurgulayan Ilıcalı, "Yapacak bir şey yok. Maçı aldığım yer UEFA" diyerek yargıya güven duyduğunu ifade etti.

"BENİM İÇİN YAPILAN SUÇLAMA YAYINCI OLARAK BUNU VERDİN DİYOR"

Ilıcalı konuyla ilgili şunları söyledi:

Benim dışarıdan aldığım maçta, arka tarafta reklam var, o her yerde manşet Acun! Ben ne yaptım, milli maç yayınladım, arka tarafta illegal şey var, sahanın içinde var, bununla ilgili her yerde manşet var! Ben ne yapabilirdim? Dışarıdan aldım maçı, hiçbir şeye karışmadım. Ben şu konuda açıkçası şunu sormak istiyorum, bu konular konuşulmuyor, belli bir kesim beni hedef almış, yargı sürecine taşındı iş. Yargı sürecinde olması zaten bir olayın suç olduğunu ispat etmez. Devamında karar verilir. Benim için yapılan suçlama, yayıncı olarak bunu verdin diyor. Yayıncı olarak suçlama var. 5-6 kanal birden bunu yapmak zorunda kalıyoruz yurt dışında aldığımız için. 5 kanal aynı zorunluluğu yaşıyor. Mecburen bunlar geçiyor, bir şey yapamıyoruz. Benim de savunmam bu.

"MAÇI ALDIĞIM YER UEFA"

Buradan bir insan benim bahisle lanse edilmeye çalışmam başka bir niyet. Biliyordum her türlü iftiranın olacağını ama buradan beni bahisle birleştirmek komedi! Maçı aldığım yer UEFA. Yapacak bir şey yok. Bu yüzden hem yargıya güveniyorum. Benim için şöyle sorun değil, başka bir şey yapmadım. Bahis şirketi ile anlaşma yaptı, paranın yarısını aldı diye bir şey çıkarsa buradayım ama çıkamaz çünkü yapmadım.

"HAKKIMDAKİ SUÇLAMALAR FENERBAHÇE YÖNETİCİLİĞİ YAPMAMDAN DOLAYI"

Ilıcalı daha sonra hakkındaki suçlamaların Fenerbahçe'de yöneticilik yaptığı için açıldığını söyledi.

"6 ay öncesine kadar hiç böyle bir suçlama olmamış, bir anda iftira atıyorlar" diyen Acun Ilıcalı, Hull City'le ilgili çıkan asılsız haberlere de tepki gösterdi.

Ilıcalı son olarak şunları söyledi:

"Hakkımdaki suçlamaların Fenerbahçe yöneticiliği yapmamdan dolayı. Başka hiçbir sebebi yok. 6 ay önceye kadar hiç böyle bir suçlama olmamış, bir anda her türlü iftira ve iddia... Hull City'yi batırdı diye haberler çıkıyor, Hull City'nin borcu zaten bana. Negatif bir haber üretme diye bir sistem karşımda, her gün karalanma karşımda! Fenerbahçe yöneticisi olduktan sonra Fenerbahçe ile ilgili şeyleri de bana yıkma durumu var. Adana Demirspor maçında bizim için organizasyon dediler! Planlandı, organize dendi. Planlandıysa Mertens'i biz mi organize ettik? Oyuncu kendisini yere atıyor, onu bize bağlıyorsunuz, onu biz mi ayalardık? Bu tip suçlamaların hepsi her gün karşılaştığım gerçekler. Altı ay öncesine dönelim, ben soruyorum ne zaman benimle ilgili bir iddia oldu, ben hiç hatırlamıyorum."