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    Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı kavga etti

    Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı kavga etti

    İkili arasında kızları Melisa'nın velayeti ve nafaka konusunda anlaşmazlık yaşanırken, Şeyma Subaşı sesini yükseltti, Acun Ilıcalı ise mekanı terk etti.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2022 - 09:54
    • Güncelleme : 17.07.2022 - 09:59
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    Türkiye televizyon sektörünün önde gelen isimlerinden Acun Ilıcalı ve eski eşi Şeyma Subaşı arasında ipler gerildi.

    Son dönemlerde Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir dargın bir barışık olan Şeyma Subaşı, önceki gün arkadaşları ile Bodrum'da görüntülendi.

    Cennet Koyu'nda kameralara yansıyan Subaşı'nın yanında Mısırlı sevgilisinin olmaması dikkat çekti.

    "Melise neden annesiyle beraber yaşamasın?"

    Bir diğer yandan, geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından paylaşım yapan Subaşı, kızı Melisa ile fotoğrafına "Melisa Miami'de doğdu, O zaman Melisa neden Miami'de annesiyle beraber yaşamasın" ifadelerini kullanmıştı.

    Paylaşımı çok konuşulan Subaşı yayınladığı bir diğer videoda ise "Her evladın yeri annesinin yanıdır" şeklinde aktarmıştı.

    Kararı tek başına verememekten yakınan Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı ile problem yaşadığı doğrulanmış oldu.

    Muğla'nın tatil gözdesi Bodrum’da ünlülerin uğrak mekanı olan ve her yaz hesaplarıyla olay olan Maçakızı'nda Subaşı ve Acun Ilıcalı buluştu.

    Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı kavga etti #1

    Kalabalığın ortasında sesler yükseldi

    İddiaya göre Ilıcalı ve Subaşı herkesin içinde Melisa'nın velayeti ve nafaka konularında tartıştı. Subaşı'nın, Ilıcalı'ya sesini yükselttiği öne sürüldü.

    Acun Ilıcalı mekanı terk etti

    Yaşananların ardından Ilıcalı mekanı terk etti.Subaşı, kendisine Instagram üzerinden ulaşan muhabirlerin "kavga" ile ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.

    Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı kavga etti #2

    Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı kavga etti #3

    Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı kavga etti #4

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