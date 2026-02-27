Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü 3-1'lik skorla mağlup etti

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü ağırladı.

Papara Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Trabzonspor 3-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Paul Onuachu ile 47 ve 50. dakikalarda Chibuike Nwaiwu kaydetti.

Fatih Karagümrük'ün tek golünü ise dakika 28'de Daniele Verde attı.

TRABZONSPOR 3 GOLÜ DE KAFA VURUŞUYLA ATTI

Trabzonspor, Fatih Karagümrük karşısında bulduğu 3 golü de kafa vuruşlarıyla kaydetti.

NWAIWU'DAN TARİHE GEÇEN PERFORMANS

Fatih Karagümrük'e 2 gol atan Nwaiwu, Medjani'den (Kasım 2014 - Galatasaray) beri bir Süper Lig maçında 2 gol kaydeden ilk Trabzonspor stoperi oldu.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, 51 puana yükseldi. Fatih Karagümrük, 13 puanda kaldı.

SIRADA KAYSERİSPOR DEPLASMANI VAR

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Trabzonspor, Kayserispor deplasmanına gidecek.

Fatih Karagümrük, Gaziantep FK deplasmanına gidecek.