Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü 3-1'lik skorla mağlup etti

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, kendi eviden Fatih Karagümrük'ü 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başarırken bordo mavili ekipte 3 gol de kafayla geldi.
Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü ağırladı.
Papara Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Trabzonspor 3-1'lik skorla kazandı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Paul Onuachu ile 47 ve 50. dakikalarda Chibuike Nwaiwu kaydetti.
Fatih Karagümrük'ün tek golünü ise dakika 28'de Daniele Verde attı.
TRABZONSPOR 3 GOLÜ DE KAFA VURUŞUYLA ATTI
Trabzonspor, Fatih Karagümrük karşısında bulduğu 3 golü de kafa vuruşlarıyla kaydetti.
NWAIWU'DAN TARİHE GEÇEN PERFORMANS
Fatih Karagümrük'e 2 gol atan Nwaiwu, Medjani'den (Kasım 2014 - Galatasaray) beri bir Süper Lig maçında 2 gol kaydeden ilk Trabzonspor stoperi oldu.
Bu sonucun ardından Trabzonspor, 51 puana yükseldi. Fatih Karagümrük, 13 puanda kaldı.
SIRADA KAYSERİSPOR DEPLASMANI VAR
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Trabzonspor, Kayserispor deplasmanına gidecek.
Fatih Karagümrük, Gaziantep FK deplasmanına gidecek.