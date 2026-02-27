Almanya'daki NATO tatbikatına katılan Mehmetçikler Tekirdağ'da çoşkuyla karşılandı

Mehmetçik gurbet görevini tamamladı...

Almanya'da NATO tarafından icra edilen Steadfast Dart 2026 Tatbikatı 3 haftanın ardından sona erdi.

Tatbikatta, 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan NATO Müttefik Mukabele Kuvveti bünyesine görevlendirilen birlikler, tatbikatı başarıyla tamamlayarak yurda döndü.

AİLELER HAVALİMANINA AKIN ETTİ

Mehmetçikler, Tekirdağ Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda silah arkadaşları ve aileleri tarafından törenle karşılandı.

Sevdiklerine kavuşan Mehmetçikler ve aileleri duygusal anlar yaşadı.

"HEPİNİZ HOŞ GELDİNİZ"

Törende konuşan 3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız, "Bugün burada, NATO'nun 2026 yılı içerisindeki en önemli ve en kapsamlı faaliyetlerinden biri olan Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nı başarıyla tamamlayarak vatanımıza dönen siz değerli silah arkadaşlarımızı karşılamaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum.

Hepiniz hoş geldiniz. Görevinizi; aylar süren titiz planlama ve hazırlık faaliyetlerinin, yoğun ve disiplinli eğitim sürecinin doğal bir sonucu olarak başarıyla tamamladınız. Bu süreç boyunca ortaya koyduğunuz yüksek görev bilinci, fedakârlık ve azim, elde edilen sonucun en belirleyici unsuru olmuştur.

Sizler, zorlu şartlar altında, yüksek tempoda ve büyük sorumluluk bilinciyle görev yaparak Türk askerinin her zaman göreve hazır olduğunu bir kez daha kanıtladınız." dedi.

"HER BİRİNİZE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Ailelere seslenen Korgeneral Yaldız, "Sizler, bu başarının görünmeyen kahramanlarısınız. Evlatlarınız, eşleriniz ve sevdikleriniz görevde iken taşıdığınız sorumluluk ve gösterdiğiniz güçlü duruş silah arkadaşlarımızın en büyük moral ve motivasyon kaynağı olmuştur.

Bu vesileyle her birinize şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli silah arkadaşlarım; görevinizi başarıyla tamamlayarak aramıza döndünüz. Sizlerle gurur duyuyor, bundan sonraki görevlerinizde de aynı azim ve kararlılıkla ülkemize ve milletimize hizmet edeceğinize inanıyorum. Tekrar hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

"HÜZÜNLÜYÜM AMA AYNI ZAMANDA GURURLUYUM"

Karşılama sırasında aileler duygu dolu anlar yaşadı. Eşini karşılayan Ayşen Karaküçüktan, duygulandığını belirterek, "Gerçekten giderken ayrı bir üzüntü hüzün oluyor tabii ki ama aynı zamanda gururluyum.

Çok mutluyum, eşimin mesleğiyle de gurur duyuyorum, kendisiyle de gurur duyuyorum" diyerek yaşadığı hisleri anlattı.

TÜRKİYE TATBİKATA DAMDA VURDU

NATO, Almanya’da son yılların en kapsamlı tatbikatlarından biri olan Steadfast Dart 2026’yı icra etti.

Tatbikat kapsamında Türkiye, askeri gücünü ve savunma sanayiinde ulaştığı seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ise sergilediği performansla tatbikata damga vurdu.

İKİ CEPHEDE STRATEJİK GÜÇ GÖSTERİSİ

Tatbikat kapsamında 2 bin personel, TCG Anadolu, zırhlı unsurlar ve Bayraktar TB3 SİHA’larıyla ön plana çıkan Türkiye, aynı anda iki farklı coğrafyada yürüttüğü sevkiyatla 'stratejik intikal' kabiliyetini açık şekilde ortaya koydu.

TSK’nın Baltık Denizi’ne mühimmat ve askeri unsurlar sevk etmesi, eş zamanlı olarak TCG Sancaktar ve beraberindeki iki geminin Somali’ye gönderilmesi, NATO çevrelerinde dikkatle takip edildi.

10 BİN ASKER KATILDI

NATO’nun 2026 yılındaki en önemli askeri faaliyetlerinden biri olarak gösterilen tatbikat, 8 müttefik ülkeden yaklaşık 10 bin askerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Tatbikata 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı unsurlarıyla katılan Türkiye, bir kez daha sahadaki askeri gücünü ortaya koydu.