İngiltere'de ara seçimin kazananı tesisatçılık yapan Hannah Spencer oldu

İngiltere'de Yeşil Partili Hannah Spencer, 26 Şubat'ta gerçekleştirilen ara seçimde Gorton and Denton seçim bölgesinde en çok oyu alarak Avam Kamarası'na girmeye hak kazandı.

34 yaşındaki Spencer'ın zaferi partisinin tarihinde bir ara seçimde elde ettiği ilk galibiyet olarak kayda geçti.

TESİSATÇILIKTAN MİLLETVEKİLLİĞİNE

Spencer'ın milletvekilliğine uzanan hikayesi alışılmış siyasi kariyer yollarından oldukça farklı.

16 yaşında eğitimini bırakan ve son 18 yılını çalışarak geçiren Spencer, son olarak tesisatçılık yapıyordu.

Seçimi kazandıktan sonra müşterilerine gönderdiği mesajda, "Tesisat randevularınızı iptal etmemiz gerekebilir çünkü Parlamento'ya gideceğim" ifadelerini kullandı ancak Westminster'a gittiğinde 'kendisi gibi işlerde çalışan herkesin masada söz sahibi olması için mücadele edeceğini' vurguladı.

Ara seçim, bölgenin milletvekili Andrew Gwynne'in 23 Ocak’ta sağlık gerekçeleriyle istifa etmesi üzerine düzenlendi.

Uzun yıllar İşçi Parti üyesi olan Gwynne, 2025'te WhatsApp üzerinden gönderdiği uygunsuz mesajlar nedeniyle partisinden uzaklaştırılmıştı.

Bu gelişmeler bölgede siyasi dengelerin değişmesine zemin hazırladı.

KAMPANYASINDA FİLİSTİN BAYRAKLARINA YER VERDİ

Seçim kampanyasında Filistin bayraklarına yer veren Spencer, Gazze'de soykırım işlendiği görüşünü savunuyor.

Kampanya videosunda 'hayatını bozuk şeyleri tamir ederek kazandığını' söyleyen Spencer, siyasette de 'bozuk olanı onarma' iddiasıyla yola çıktığını belirtiyor.

Spencer'ın politikaları arasında sağlıkta özelleştirmenin durdurulması, su ve kanalizasyon şirketlerinin kamulaştırılması ve geçim sıkıntısı çeken kesimlere destek verilmesi öne çıkıyor.

"Eskiden çalışkan kişilerin eline en azından bir şeyler geçiyordu" diyen Spencer, emekçilerin yaşam standartlarının gerilediğini belirtiyor.

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ADAY OLMUŞTU

Mayıs 2023'ten bu yana Trafford Belediyesi'nde Yeşillerin liderliğini yürüten ve Hale mahallesini temsil eden Spencer, 2024 yerel seçimlerinde Manchester bölgesi belediye başkanlığına da aday olmuştu.

Maraton koşularına katılan ve barınaktan sahiplendiği dört köpekle yaşayan Spencer, seçim zaferi sonrası düzenlediği basın toplantısında, "Burası, Yeşil Parti'nin hedeflediği seçim bölgelerinden 127'ncisiydi. Geriye 126 sandalye kaldı" diyerek partisinin iddiasını ortaya koydu.