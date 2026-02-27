Numan Kurtulmuş: Örgütün bütün bileşenleri İmralı'dan gelen ikinci açıklamaya dikkat etmeli

İstanbul'da STK Temsilcileri ile İftar Programı düzenlendi.

Programa katılan isimler arasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı.

Başkan Kurtulmuş, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde:

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Mazlum bir milletin elinden tutup onun hakkını savunabilecek bir uluslararası yapı da yok. Bizim güçlü olmamız, bu çerçevede kendi geleceğimizi çok daha sağlam şekilde sürdürme mecburiyetimiz var.



Sayın Cumhurbaşkanımızın Malazgirt konuşmasıyla gündeme getirdiği ve arkasından Meclis açılış döneminde gündeme getirdiği Türkiye'nin iç kalesini tahkim etmek Türkiye siyasetinin en önemli mesele haline gelmiştir. Diğer taraftan sayın Bahçeli'nin açıklamalarıyla birlikte Türkiye önemli adımlar atmıştır.



Geçtiğimiz sene bugün İmralı silahları bırakacağını, örgütü feshedeceğini ilan eden açıklama yapmıştı. Açıklamasında ideolojik yapının çöktüğü, Türkiye'de silahlı mücadele döneminin geride kaldığı fikirlerini beyan etmiştir. Neredeyse tüm siyasi partiler sürecin yürümesi için destek oldular.

"BU RAPORUN GEREĞİ YAPILMALI"

İlk sefer böyle bir fırsat doğdu. Bir parti hariç siyasi partiler komisyona üye vererek içtenlikle sürece katkı sundular. Herkes üzerine düşeni yapmaya çalıştı. Gayretli şekilde ortaya çalışma konuldu. 21 toplantı sonunda komisyonun ortak raporu kabul edildi.



Toplumuzun bazı kesimlerinde var olan hangi endişe varsa hiçbirisinin geçerli olmadığını ortaya koyan rapordur. Partilerin kendi görüşleri var. Onların hepsinin komisyon raporuna ilave edildi. Bu raporun inşallah gereğinin yapılması, hızlı bir şekilde artık Türkiye'nin tamamlamasının gerekli olduğu kanaatindeyim.

"ÖRGÜTÜN BÜTÜN BİLEŞENLERİ İMRALI'DAN YAPILAN AÇIKLAMAYI DİKKATE ALMALI"

Bugün İmralı'dan yapılan açıklama önemlidir. Örgütün bütün bileşenlerin buradan ilan edilen karara uyması beklenmelidir. Raporun ortak noktalarından birisi de örgütün kendini feshi ve silahların bırakılmasıyla birlikte gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasıdır.



Bundan sonra örgütün bütün unsurları ile feshi ve silahların bırakması temin edilecek. Ardından Türkiye gerekli adımları atacak, bu ağır faturanın bedellerini ödemeyecektir. Süreç tamamen siyasetin kontrolündedir.