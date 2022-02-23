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    Adalet Bakanlığı'ndan Sedat Peker için tutuklama talebi

    Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti.
    • AA
    • 23.02.2022 - 11:43
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 12:44
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    Adalet Bakanlığı'ndan Sedat Peker için tutuklama talebi

    Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi ile İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararları kapsamında, Sedat Peker'in 194 ülkede uluslararası seviyede aranması için Interpol tarafından 1 Şubat'ta kırmızı bülten çıkarıldı.

    Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, BAE'de bulunan Peker'in iadesi için harekete geçti.

    İADE TALEP EDİLDİ

    Bakanlık, BAE'ye gönderdiği yazıda, Sedat Peker hakkında, İstanbul Anadolu ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılıklarınca hazırlanan iade taleplerini hatırlattı.

    Adalet Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan Peker'in Türkiye'ye iadesi için geçici tutuklanmasını talep etti.

    Adalet Bakanlığı ndan Sedat Peker için tutuklama talebi #1


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