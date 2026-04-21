Adana Yüreğir Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

CHP'li belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları sürüyor.

Yolsuzluk ve rüşvetin sarmalına giren CHP'li belediyelerden Adana'nın bazı ilçelerine de operasyon düzenlenmişti.

Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki imar usulsüzlüğü iddialarına ilişkin dava da yapılan operasyonlarının ardından geçtiğimiz günlerde görülmüştü.

DURUŞMAYA GELMEDİ

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ile diğer sanıklar ise gelmemişti.

ÇUKUROVA BELEDİYESİ'NE UZANAN RÜŞVET AĞI

Adana 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ’imarda usulsüzlük’, ’rüşvet’ ve ’resmi belgede sahtecilik’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında açılan davanın karar duruşması görüldü.

Davada, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı’nın sahibi olduğu inşaat firmasına ilişkin iddialar değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında, Demirçalı’nın şirketinin iskan ve ruhsat işlemlerinin yürütülmesi için Çukurova Belediyesi’nde görevli bir bürokrata rüşvet verdiği iddia edildi.

Görülen son duruşmada mahkeme kararını açıkladı.

HAPİS CEZASI ALDI

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, söz konusu suçlardan 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Dönemin Çukurova Belediye Başkan Yardımcısı Ali Arslanlıoğlu ise 7 yıl 13 gün hapis cezasına çarptırıldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Ali Demirçalı'nın görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı hakkında 'Rüşvet Vermek' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma sonucunda, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 03.04.2026 tarih ve E:2024/17 sorgu sayılı kararı ile 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verilmesi üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır."