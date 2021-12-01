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- Adana'daki sahte içki baskınında 5 kişi gözaltına alındı
Adana'daki sahte içki baskınında 5 kişi gözaltına alındı
Yüreğir ilçesindeki depoya düzenlenen operasyonda, litrelerce sahte alkol ele geçirilirken 5 şüpheli ise emniyete götürüldü.
- DHA
- 01.12.2021 - 10:02
- Güncelleme : 01.12.2021 - 10:30
Adana'da kaçakçılık ve sahtecilik suçların önüne geçmek adına, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti.
ELE GEÇİRİLENLER
Yüreğir ilçesindeki Yamaçlı Mahallesi'ne düzenlenen baskında, deponun gizli bir bölümde 3 bin 655 litre sahte içki, sahte içki yapımı için hazırlanmış 2 bin 250 litre etil alkol, 1011 şişe kaçak içki, sahte içki yapımında kullanılan 50 aroma, bir alkometre, 5 bin sahte alkol etiketi, 150 alkol kiti ele geçirildi.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Öte yandan, operasyon sonucunda ise şüpheli 5 kişi gözaltına alındı.