Adana'daki sahte içki baskınında 5 kişi gözaltına alındı

Yüreğir ilçesindeki depoya düzenlenen operasyonda, litrelerce sahte alkol ele geçirilirken 5 şüpheli ise emniyete götürüldü.

Adana'da kaçakçılık ve sahtecilik suçların önüne geçmek adına, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti.

ELE GEÇİRİLENLER

Yüreğir ilçesindeki Yamaçlı Mahallesi'ne düzenlenen baskında, deponun gizli bir bölümde 3 bin 655 litre sahte içki, sahte içki yapımı için hazırlanmış 2 bin 250 litre etil alkol, 1011 şişe kaçak içki, sahte içki yapımında kullanılan 50 aroma, bir alkometre, 5 bin sahte alkol etiketi, 150 alkol kiti ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Öte yandan, operasyon sonucunda ise şüpheli 5 kişi gözaltına alındı.

















