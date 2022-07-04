ADD: Gerekirse İstiklal Mahkemeleri'ni tekrar kurarız

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un açıklamaları hakkında suç duyurusunda bulunan ADD Kocaeli Şubesi Başkanı Taylan Bingöl, İstiklal Mahkemeleri'ni tekrar kurmaktan çekinmeyeceklerini söyledi

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un Ramazan ayında yaptığı bir konuşma, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) gündeminde.

Yavuz'un bir iftar programında, Türkiye'de laikliğin yanlış anlaşıldığı yönündeki açıklamalarına yönelik ADD Kocaeli Şubesi Başkanı Taylan Bingöl, suç duyurusunda bulundu.

Kocaeli adliyesine giden Bingöl, Yavuz'un suç işlediğini öne sürdü.

"Kemalist ideolojimizden vazgeçmeyeceğiz"

Kemalist ideolojilerinden vazgeçmeyeceklerini söyleyen Bingöl, gerekirse İstiklal Mahkemeleri’ni tekrar kurmaktan çekinmeyeceklerini söyledi.

Bingöl açıklamasında şöyle konuştu:

"Günümüzde yine aynı yapılar tarafından tehdit edilip hedef gösterilsek de Kemalist ideolojimizden taviz vermeyeceğiz. Cumhuriyetimizi kuran o aydınlık ideoloji ışığında, Cumhuriyetimizi ve temel ilkelerini savunmaya devam edeceğiz.

"Gerekirse İstiklal Mahkemeleri'ni tekrar kurarız"

Gerekirse bugün 102. yılını dolduran İstiklal Mahkemeleri’ni tekrar kurmaktan çekinmeden demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni koruyacağız.

Bu şehirde kimse ses çıkarmasa da Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şubesi ve vatansever Mustafa Kemal’in askerleri görevinin başındadır.

Suça göz yummayacağız. Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şubesi olarak tekrar tekrar belirtiyoruz ki: Taviz vermeyeceğiz. Siyaset yapmıyoruz. Cumhuriyet devrimlerini koruyoruz."

İstiklal Mahkemeleri

İstiklal Mahkemeleri, Cumhuriyetin 100'üncü yılına girilirken bile toplumun en çok tartıştığı uygulamalarından biri.

1920'de kurulan ve 1927 yılına kadar belli aralıklarla faaliyet gösteren kurum, o tarihlerde toplumun önde gelen isimlerinin de aralarında bulunduğu binlerce ismin infaz kararının alınması yönünden ciddi bir travma etkisi yarattı.

Mahkemeler, Kurtuluş Savaşı sürecinde daha çok askeri yargılamalar için hayata geçirilse de ilerleyen dönemde, 'devrim infaz kurumu'na dönüşerek birçok muhalifin idam edilmesine yol açtı.

Mahkemenin faaliyet gösterdiği süreç içinde bazı kaynaklara göre toplamda bin 630 kişi idam edildi.

İskilipli Atıf Hoca ve Şeyh Sait infazları, mahkemenin en bilinen ve halen daha tartışılan kararları arasındadır.