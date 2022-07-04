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    Adıyaman'da park halindeki motosikletten yılan çıktı

    Adıyaman'ın çarşı merkezindeki bir kaldırımda park halinde bulunan motosiklette bulunan yılan korkuttu. İtfaiye ekipleri tarafından motosikletten çıkarılan yılan doğaya salındı.
    • 04.07.2022 - 14:45
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    Adıyaman'da park halindeki motosikletten yılan çıktı

    Adıyaman'da merkeze bğlı  Atatürk Caddesi yakınlarında kaldırımda yürüyen vatandaşlar, park halindeki motosikletin içerisinde yılan olduğunu fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Kısa sürede belirtilen yere gelen itfaiye ekipleri, yılanı çıkartmak için çalışma başlattı.

    Motosikleti yan yatıran ekipler, elleriyle motosikletin ön kısmındaki kaportaya vurarak, yılanı dışarıya çıkarttı.

    İtfaiye eri tutarak yakaladı

    O esnada bir itfaiye eri elleriyle yılanı kafasından tutarak yakaladı.

    İHA'nın haberine göre, torbaya konulan ve engerek olduğu belirtilen yılan, itfaiye ekiplerince yerleşim alanına uzak bir yerde doğaya bırakıldı.

    Adıyaman da park halindeki motosikletten yılan çıktı #1

    Adıyaman da park halindeki motosikletten yılan çıktı #2

    Adıyaman da park halindeki motosikletten yılan çıktı #3


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