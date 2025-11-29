Adnan Oktar'ı öven paylaşımlara soruşturma

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca suç örgütü lideri Adnan Oktar hakkında sosyal medya ve internet siteleri üzerinden yapılan suçu ve suçluyu övme içerikli paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 5651 Sayılı Kanun uyarınca yapılan talep üzerine ilgili hakimlik tarafından toplam 450 sosyal medya hesabı ve internet adresine erişimin engellenmesi ve içeriklerin yayından çıkarılması kararı verildi.

"İŞLEMLER TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR"

Başsavcılık, soruşturmanın her yönüyle açığa çıkarılması için işlemlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.