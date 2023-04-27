Adnan Oktar'ın yeni yapılanmasına operasyon! 8 kişi yakalandı Adnan Oktar silahlı suç örgütünün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheli daha yakalandı.

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Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Yaşanan depremlerin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken bir diğer yandan provakatif paylaşımlar yapılmaya devam ediyor.

Bunlardan biri de Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütünün güncel yapılanması tarafından yapıldı.

Sahte hesaplar kurarak, sosyal medya platformlarında sistematik olarak örgütsel propaganda ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Yapılan paylaşımlarda deprem felaketinin sözde mehdi örgüt lideri Adnan Oktar'a yönelik yapılan operasyonlar sebebiyle yaşandığına ilişkin paylaşımlara yer verildi.

Yeni yapılanmaya operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütünün güncel yapılanması ve faaliyetlerinin deşifresi adına, çalışma başlattı.

Tutuklu olmayan örgüt üyelerinin örgüte lojistik destek sağlayıp, siyasi ve adli makamlarda kulis çalışmaları yaptıkları yönünde tespitlerde bulunuldu.

8 kişi yakalandı

Bu kapsamda Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütünün güncel yapılanmasında yer alan 14 şüpheli şahsa yönelik İstanbul merkezli İzmir ve Samsun'da eşzamanlı operasyon düzenlendi.

8 şüpheli yakalanırken diğer şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor.