AFAD deprem bölgesinde 4 ayda 123 bin 729 konteyner kurdu

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Asrın felaketinde 4 ay geride kaldı.

11 ili vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, devletin tüm imkanlarını seferber etmesiyle yaralar kısa sürede sarıldı.

Enkaza dönen kentler büyük bir mücadeleyle yeniden ayaklandırıldı.

Bölgede şimdilerde söz verildiği gibi afet konutları hızla yükselmeye devam ediyor.

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından konteyner kurulumları da sürüyor.

Bölgedeki son duruma ilişkin paylaşımda bulunan AFAD, şu bilgileri aktardı:

Asrın felaketinin ardından vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla ilk andan itibaren başlattığımız konteyner kent kurulumlarına aralıksız devam ediyoruz.



Bugüne kadar 352 noktada 123 bin 729 konteynerin kurulumunu tamamladık.



Konteyner kentlerimizde 296 bin 579 afetzede vatandaşımızı misafir ediyoruz.



Tüm kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz ve aziz Milletimizin destekleri ile çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.



Durmadan yorulmadan!