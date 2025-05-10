AFAD'dan Myanmar'daki depremzedelere yardım eli

AA

Myanmar, 28 Mart tarihinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı.

7,7 büyüklüğündeki depremden çok sayıda kişi etkilendi.

Depremzedeler yaralarını sarmaya devam ederken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremzedelere yardım elini uzattı.

İNSANİ YARDIM BÖLGEYE ULAŞTIRILDI

AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Myanmar'da meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere yardım malzemeleri gönderildiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Devletimizin, aziz milletimizin merhamet ve şefkat elini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya, mağdur ve mazlumun yanında olmaya devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

"İNSANIMIZ İÇİN ÜLKEMİZDE, İNSANLIK İÇİN SINIRLARIMIZIN ÖTESİNDEYİZ"

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: