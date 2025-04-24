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Haber Merkezi

Türkiye’nin deprem gerçeği, tarih boyunca sayısız kez kendini hatırlattı.

İstanbul, bu gerçeğin en kritik noktalarından biri olarak her zaman gündemde.

Dün yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem, Megakent'in olası büyük bir afete ne kadar hazırlıklı olduğunu bir kez daha sorgulattı.

Hala süren artçı depremler, 16 milyonluk nüfusa sahip İstanbul'u panik havasına sevk etti.

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ İÇİN TAHLİYE PLANI

Yaşanan gelişmeler, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) titizlikle hazırladığı tahliye planını yeniden ön plana çıkardı.

Olası bir 7.5 büyüklüğündeki depreme karşı geliştirilen bu plan, İstanbul’un afet sonrası düzenli ve güvenli bir şekilde tahliyesini sağlamayı hedefliyor.

DENİZDEN TAHLİYE İÇİN ALTI İSKELE

Tahliye planı kapsamında, yüz binlerce İstanbullunun şehirden ayrılması için 23 tahliye alanı belirlendi.

Deniz yoluyla tahliyeler için altı stratejik nokta hazır: Sirkeci Feribot İskelesi, Yenikapı Deniz Otobüs Terminali, Pendik Hızlı Feribot İskelesi, İstinye İskelesi, Harem Feribot İskelesi ve Zeytinburnu Zeyport Liman İşletmeleri.

Şehir Hatları vapurları, deniz otobüsleri, Kıyı Emniyeti’ne ait botlar ve Sahil Güvenlik’in deniz araçları, bu noktalarda depremzedeleri tahliye etmek için bekliyor. Adalar için ise beş kapak atma alanı tanımlanmış durumda.

DEMİR YOLU ALTERNATİFLERİ

Tahliye sadece denizle sınırlı değil. Demir yoluyla şehir dışına çıkacaklar için Yeşilköy, Halkalı ve Tuzla Tren İstasyonları tahliye noktaları olarak belirlendi.

KARA YOLU TAHLİYE NOKTALARI

Karayolu için ise Esenler, Alibeyköy, Samandıra ve Harem Otogarları acil çıkış terminalleri olarak hizmet verecek.

Vatandaşlar, ring seferleriyle bu alanlara taşınacak ve ardından tahliye işlemleri başlatılacak.

HAVA YOLU DA DEVREDE

Hava yolu, tahliye planının bir diğer önemli parçası. İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı, depremzedelerin şehirden çıkarılmasında kritik rol oynayacak. Böylece, tüm ulaşım seçenekleri kullanılarak tahliye süreci hızlandırılacak.

ÖNCELİK ENGELLİ, ÇOCUK VE YAŞLILARDA

Tahliye sürecinde öncelik, engelli bireyler, çocuklar, yaşlılar ve kadınlarda olacak. Bu gruplar, tahliye işlemlerinde ilk sırayı alarak güvenli bölgelere daha hızlı ulaşacak.

Yerel yönetimler ve güvenlik birimleri, vatandaşlara bu süreçte rehberlik edecek.

DESTEK İLLER İKİ GRUP HALİNDE BELİRLENDİ

Depremzedelerin tahliye edileceği iller iki grupta sınıflandırılmış. İlk grupta Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Denizli, Samsun ve Kayseri yer alıyor.

İhtiyaç halinde ikinci grup olarak Adana, Gaziantep, Malatya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum ve Erzincan devreye girecek. Ayrıca, isteyen depremzedeler memleketlerine gönderilecek.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, İstanbul Valiliği, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı ve diğer kamu kurumlarının iş birliğiyle hazırlanan bu plan, Megakent'in afet sonrası kaosa sürüklenmesini önleyecek.