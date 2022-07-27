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    Afyonkarahisar şehit Cüneyt Taşyürek’i uğurladı

    Pençe 1-2 Harekat bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek, Afyonkarahisar’da toprağa verildi.
    • 27.07.2022 - 17:18
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 17:46
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    Afyonkarahisar şehit Cüneyt Taşyürek’i uğurladı

    Kuzey Irak’ta Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe 1-2 Harekat bölgesinde, arama tarama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti.

    Dün gece geç saatlerde meydana gelen patlama sonucu Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek, ağır yaralandı.

    Helikopter ile hastaneye kaldırılan Taşyürek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit düştü.

    Köyünde yas var

    Taşyürek’in şehit haberini ise Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesine bağlı Kale köydeki babaevine kent protokol üyeleri ulaştırdı.

    Şehit haberinin ulaşmasının ardından köy adeta yasa büründü.

    Türk bayrağının asıldığı eve, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı başta olmak üzere protokol üyeleri gelerek başsağlığı diledi.

    Afyonkarahisar şehit Cüneyt Taşyürek’i uğurladı VİDEO

    Afyonkarahisar şehit Cüneyt Taşyürek’i uğurladı #1

    İlk tören Hakkari’de yapıldı

    Şehit Taşyürek için ilk cenaze töreni, bugün Hakkari’deki askeri birlikte gerçekleştirildi.

    Törenin ardından Taşyürek’in naaşı, uçakla Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı’na gönderildi.

    Afyonkarahisar şehit Cüneyt Taşyürek’i uğurladı #2

    Yakınları tabutuna sarıldı

    Taşyürek’in naaşı, uçaktan konvoy eşliğinde alınarak helallik alınması için babaevi olan Kale köyüne getirildi.

    Helallik alınması sırasında Taşyürek'in ailesi ve yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

    Daha sonra cenaze, törenin yapılacağı Kale Köyü Ortaokulu bahçesine götürüldü.

    Afyonkarahisar şehit Cüneyt Taşyürek’i uğurladı #3

    Müftü namazını kıldırdı

    Şehidin naaşı ardından askerlerin omuzlarında tören alanında hazırlanan musallaya konuldu.

    Burada şehit Taşyürek için cenaze namazı kılındı.

    Namazı Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı kıldırdı.

    Afyonkarahisar şehit Cüneyt Taşyürek’i uğurladı #4

    Köy mezarlığına defnedildi

    Cenaze töreninde Vali Yiğitbaşı, şehit annesi Ayşe Dudu’yu bir an olsun yalnız bırakmayarak sürekli sarılıp teselli etti.

    İHA’nın haberine göre yaklaşık 2 bin kişi katıldığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı köy mezarlığında defnedildi.

    Afyonkarahisar şehit Cüneyt Taşyürek’i uğurladı #5

    7 aylık askerdi

    Şehit Taşyürek’in, bekar olduğu ve ailenin en küçük çocuğu olduğu öğrenildi.

    Göreve 2021 aralık ayında başlayan Taşyürek’in, henüz 7 aylık asker olduğu belirtildi.

    Afyonkarahisar şehit Cüneyt Taşyürek’i uğurladı #6

    Afyonkarahisar şehit Cüneyt Taşyürek’i uğurladı #7

    Afyonkarahisar şehit Cüneyt Taşyürek’i uğurladı #8

    Afyonkarahisar şehit Cüneyt Taşyürek’i uğurladı #9

    Afyonkarahisar şehit Cüneyt Taşyürek’i uğurladı #10


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