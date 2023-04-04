Afyonkarahisar'da açıklandı! Yumurta yüksek ısıda tüketilmeli

DHA

Yanlış beslenme zehirlenme ve ölüme kadar yol açabiliyor...

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Şeker, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Şeker, kuş gribi ve bakteriyel hastalıkların insanlara geçmemesi için kanatlı eti ve yumurtasının, yüksek ısıda pişirildikten sonra tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Esra Şeker, kanatlı hayvanlardan insanlara hastalıklar geçebildiğini belirterek, kuş gribine ve bakteriyel hastalıklara dikkati çekti.

Prof. Dr. Şeker şunları ifade etti:

Örneğin sahada en çok gördüğümüz selmonella gibi hastalıklar; kanatlı eti tüketimiyle ve kanatlı yumurtası aracılığıyla bulaşabilen hastalıklar var.



Bu hastalıklardan korunmak amacıyla kanatlı etinin yüksek ısıda ısıtılarak tüketilmesi, yumurtanın da aynı şekilde yüksek ısı işlemi gördükten sonra tüketilmesi oldukça önemli.



Özellikle çiğ yumurta ve çiğ yumurtadan yapılmış ürünler tüketilmemeli. Örneğin evlerde hazırladığımız mayonez sosları, dışarıda tükettiğimiz mayonez sosları veya pasta kremaları gibi ürünlerin özellikle hastalıkların yoğun olduğu dönemde tüketilmesini sınırlandırmak önemli.