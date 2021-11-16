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Afyonkarahisar'da sahte içkiyi hem sattı hem içti

Afyonkarahisar'da sahte içkiyi hem sattı hem içti

Afyonkarahisar’da 3 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan sahte içkiyi yapan şahsın da aynı içkiyi içtiği için zehirlenerek özel bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.