Afyonkarahisar’da tarihi konaklar beyaza büründü

Şehrin konakları ile ünlü tarihi sokakları kar yağışı sonrası eşsiz bir manzara oluşturdu.

Afyonkarahisar’da geçtiğimiz yıllarda aslına uygun olarak restore edilen ve rengarenk boyanan tarihi konaklar, her mevsimde ayrı bir güzellik ortaya koyuyor.

Kentte tarihi dokuya sahip, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli ve dış cephe korumalı 400 civarında konak ve ev bulunuyor.

Tarihi sokaklar, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistleri adeta nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

KONAKLAR KARLAR ALTINDA KALDI

Her mevsim ayrı bir güzellik ile dikkat çeken konakların kar altındaki görüntüsü görenleri adeta mest ediyor.

Konakların olduğu bölgede uzun yıllardır esnaflık yapan Abdul Ömer Yıldırım, konakları ve tarihi sokakların kışında ilginin olduğunu ifade ederek, “Afyonkarahisar coğrafi konumu itibariyle şehirlerin geçiş noktasında olmasından dolayı ziyaretçiler geliyor. Konakların görselliği güzelleştirildi ve bundan dolayı rağbet görüyor. Esnaflar olarak bu durumdan memnunuz.” dedi.

Afyonkarahisar’da kar altında tarihi konaklar havadan görüntülendi